Im Vorfeld der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 in Tokio hat die globale Sportmarke PUMA "The Future of Fast" vorgestellt eine kühne Vision für Innovation, die durch eine Reihe von Sportlerveranstaltungen und hochmodernen Erlebnissen in der japanischen Hauptstadt zum Leben erweckt wird.

Durch einzigartige Erfahrungsberichte der schnellsten Athleten der Welt und datengestützte Analysen des PUMA-Innovationsteams entstehen Momente, die diese Athleten feiern und zeigen, wie PUMA gemeinsam mit ihnen 'The Future of Fast' vorantreibt.

"Bei Innovation geht es nicht darum, auffälligen Ideen nachzujagen, sondern echte Probleme zu lösen", sagt Romain Girard, VP Innovation bei PUMA. "Bei PUMA beginnen wir mit den Athleten. Wir hören zu, entwickeln, testen und lernen. Wenn etwas nicht funktioniert, geht es zurück ans Reißbrett. Unser Ziel ist es, jeden Athleten zu inspirieren, sein wahres Ich zu entfalten."

Für einen Tag haben Fans die Möglichkeit, das NITRO LAB zu besuchen ein immersives Innovationserlebnis, das PUMAs Engagement für die Neudefinition von Geschwindigkeit demonstriert. Das NITRO LAB beherbergt eine futuristische Reihe von Konzeptfahrzeugen für Straßenlauf und Leichtathletik, ein voll funktionsfähiges Laufökonomie-Labor sowie neu erschienene Farbvarianten der schnellsten Wettkampfprodukte von PUMA darunter der meistdiskutierte Wettkampfschuh des Jahres, der Fast-R NITRO Elite 3.

"Dies ist nicht nur eine Ausstellung es ist ein Blick in die Zukunft des Sports. PUMA ist Vorreiter bei The Future of Fast, und in Tokio werden wir neue Maßstäbe für Leistung und Innovation setzen", sagte Erin Longin, VP of Run/Train.

Das NITRO LAB ist am Samstag, den 13. September, von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Adresse: 5-chome-4-48 Minamiaoyama, Minato City, Tokio 107-0062, Japan.

Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 in Tokio

Fans können "The Future of Fast" auch in Echtzeit miterleben, denn mehr als 140 PUMA-Athleten werden in Tokio an den Start gehen. Darunter sind die amtierende Olympiasiegerin über 100 m, Julien Alfred, der Weltrekordhalter über 400 m Hürden, Karsten Warholm, der 13-fache Weltrekordhalter im Stabhochsprung, Mondo Duplantis, die japanische Sprint-Sensation Hakim Sani-Brown und die amtierende Weltmeisterin im Hochsprung, Yaroslava Mahuchikh. Auch auf der Straße wird PUMA stark vertreten sein, angeführt vom deutschen Rekordhalter im Marathon, Amanal Petros, der das Engagement von PUMA für Geschwindigkeit und Leistung in verschiedenen Disziplinen unterstreicht.

Seit 1948 ist PUMA von Innovation getrieben und arbeitet mit Athleten zusammen, um neue Technologien und Produkte zu entwickeln, die die Grenzen der Geschwindigkeit erweitern und ihnen helfen, auf den größten Bühnen der Welt ihre persönlichen Bestleistungen zu erzielen.

Diese Tradition hat eine bedeutende Verbindung zu Japan, dem Ort, an dem Heinz Fütterer (1954) den ersten Weltrekord im 100-Meter-Sprint für PUMA aufstellte und wo der legendäre Abebe Bikila als erster Mensch zwei Olympische Marathons in Folge gewann (1960 und 1964).

PUMA baut weiterhin auf einer Tradition von Premieren auf, prägt die Sportkultur und schafft ikonische Momente in der Sportgeschichte von denen wir in den kommenden Wochen in Tokio sicherlich noch mehr erleben werden.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt entwickelt. PUMA bietet leistungsstarke und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um sportliche Einflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Die PUMA Group ist Eigentümerin der Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland.

