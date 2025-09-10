Kunden auf der ganzen Welt profitieren von dem Premium-Support, der exklusiven Hypervisor-Sicherheit und der verlängerten Lebensdauer für unbefristete Lizenzen, die durch Rimini Support für VMware bereitgestellt werden

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support-, Management- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gibt die Erreichung eines neuen Kundenmeilensteins bekannt, denn das Unternehmen hat inzwischen mehr als 100 VMware-Verträge abgeschlossen.

Rimini Support für VMware wurde von einigen der weltweit führenden CIOs globaler Unternehmen als ihr bevorzugter VMware-Supportpartner für unbefristete Lizenzen ausgewählt und bleibt als leistungsstarke, bewährte Lösung zum Schutz und zur Maximierung des Gesamtnutzens von VMware-Investitionen marktführend. Durch eine Partnerschaft mit Rimini Street und dank des Premium-Supports, exklusiver Sicherheitsdienste und fachkundiger Beratung können Kunden ihre IT-Betriebskosten effektiv senken, eine schnelle und vollständige Lösung für prioritäre Tickets erhalten und Freiheit, Flexibilität und Zeit gewinnen, um fundierte Entscheidungen für ihre Hypervisor-Roadmap-Strategie zu treffen.

"Wir waren bereits für den Support unserer SAP-Anwendungen Kunde von Rimini Street, daher erschien es uns logisch, auch VMware einzubeziehen", so Jefferson Andriotti, Head of IT and Supply bei Lwart Soluções Ambientais, einem brasilianischen Dienstleister im Bereich erneuerbare Energien. "Wir hatten zwei Optionen: entweder wir zahlen die neuen Lizenzkosten von Broadcom oder wir beauftragen Rimini Street mit dem Support für VMware. Wir entschieden uns für den Weg, der uns sinnvoller erschien. Unser IT-Team kannte Rimini Street bereits, und wir konnten unseren VMware-Support nahtlos mit denselben Erwartungen an einen außergewöhnlichen Service umstellen."

Für Unternehmen, die bereits Kunden von Rimini Support für Oracle, SAP, Salesforce oder Hunderte anderer von Rimini Street unterstützter Produkte sind, stellte die Erweiterung um Rimini Support für VMware einen enormen Hebel in Bezug auf Einsparungen und Effizienzsteigerungen dar.

"Wir wissen, dass Inhaber von unbefristeten VMware-Lizenzen derzeit verunsichert sind, wie es weitergehen wird" so Rodney Kenyon, SVP von Rimini Support Solutions. "Rimini Street gibt seinen VMware-Kunden Sicherheit, bietet ihnen einen außergewöhnlichen Support-Service und verschafft ihnen Zeit, alle realistischen Optionen zu prüfen und sich darauf zu verlassen zu können, dass ihre VMware-Investitionen auch in den kommenden Jahren noch reibungslos funktionieren werden."

Rimini Protect Advanced Hypervisor Security (AHS) bietet Sorgenfreiheit

Angriffe auf Hypervisoren können besonders verheerende Folgen haben, da sie sich durch eine einzige Sicherheitslücke auf alle gehosteten virtuellen Maschinen auswirken können. Kunden, die den Rimini Support für VMware nutzen, profitieren zusätzlich von Rimini Protect Advanced Hypervisor Security (AHS) von Vali Cyber®, einem exklusiven, integrierten proaktiven Zero-Day-Schutz, der Malware, Ransomware und andere Bedrohungen durch Echtzeit-Erkennung stoppt ganz ohne Änderungen am Betriebssystem oder Code vorzunehmen.

"Aufzuwachen und zu erfahren, dass eine Zero-Day-Schwachstelle ausgenutzt wurde, ist immer eine Schreckensnachricht, da dies die Sicherheitsteams dazu zwingt, sich sofort auf Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu konzentrieren", so Gabe Dimeglio, CISO, SVP GM der Lösungen Rimini Protect und Rimini Watch. "Rimini Protect Advanced Hypervisor Security ist die branchenweit erste speziell entwickelte Hypervisor-Sicherheitslösung, die Bedrohungen effektiv neutralisiert, bevor sie ein Problem darstellen. Sie bietet Schutz ohne Ausfallzeiten oder Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb und ohne auf Anbieter-Patches angewiesen zu sein. Dies ist einer der vielen Gründe, warum sich VMware-Lizenznehmer für Rimini Street als bevorzugte Lösung für den Support und Schutz ihrer kritischen Systeme entscheiden."

"Als Kunde von Rimini Street wissen wir den proaktiven Sicherheitsansatz und den umfassenden Schutz, den Rimini Protect Advanced Hypervisor Security für unsere VMware-Hypervisor-Umgebung bietet, sehr zu schätzen", so Dana Howard, IT Operations and Security Manager bei Bluebird Fiber, einem in den USA ansässigen Anbieter von Glasfaser-Internet und Datentransport. "Das Sicherheitsteam von Rimini Street, das aus wahren Experten auf ihrem Gebiet besteht, hat unglaubliche Arbeit geleistet. Dank ihrer Unterstützung verlief unsere VMware-Erfahrung absolut reibungslos und war äußerst erfolgreich. Ich bin schon gespannt, was wir in Zukunft noch erreichen werden!"

Erfahren Sie hier mehr über den unübertroffenen VMware-Support sowie die Sicherheits- und Beratungsdienste von Rimini Street und darüber, wie wir Ihrem Unternehmen mit einer stärkeren, flexiblen VMware-Strategie zum Erfolg verhelfen können.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio einheitlicher Lösungen zum Ausführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Dafür hat das Unternehmen Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100- und Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen sowie öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die sich für Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen, bewährten Anbieter für geschäftskritische Unternehmenssoftware entschieden haben. So haben sie bessere Betriebsergebnisse erzielt, Milliarden von US-Dollar eingespart und Investitionen in KI und andere Innovationen finanziert.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

2025 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

