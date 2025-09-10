München (ots) -Triumph beim Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Sport - auch in der Saison 2024/25: MagentaTV und MagentaSport sind für ihre Eishockey-Berichterstattung über die PENNY DEL mit dem Deutschen Fernsehpreis 2025 in der Kategorie "Beste Sportsendung" ausgezeichnet worden. Bereits im vergangenen Jahr hatte MagentaSport für die Inszenierung der Basketball-Weltmeisterschaft 2023 den Fernsehpreis in der Kategorie Sport erhalten. Die herausragende Realisierung von Sportarten bei MagentaSport und MagentaTV wird somit erneut offiziell mit diesem renommierten TV-Gütesiegel gewürdigt.Der Deutsche Fernsehpreis 2025 würdigt herausragende Programme sowie journalistische und künstlerische Einzelleistungen. Vergeben wird der Preis in insgesamt 29 Kategorien für Programm-Nominierungen aus den Bereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport, die im Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 zu sehen waren."Wow, und das bei der Konkurrenz - Halleluja", freute sich Moderator Sascha Bandermann stellvertretend für die geehrte Redaktion bei seiner kurzen Live-Rede: "Danke an die Telekom, an MagentaSport, dass wir als Team in dieser Redaktion den Sport so leben dürfen, auf dem Level so umsetzen dürfen. Manchmal auch auf eine sehr verrückte Art und Weise. Und vor allem natürlich ein Riesendank und ein Lob an die DEL als überragenden Partner. Eishockey ist ein großartiger Sport, den wir weiterentwickelt haben. Mit dem Spirit von Thinxpool-Gründer Albrecht Schmitt-Fleckenstein würde ich sagen: Titel verteidigt."MagentaSport/MagentaTV setzen sich gegen Olympia 2024 und Sky Konferenz durchMit dem besten und größten Eishockey-Angebot überzeugt MagentaSport nicht nur sein Publikum, sondern auch die Jury des Deutschen Fernsehpreises: mit neuen Kameraperspektiven für intensivere Spielmomente, Echtzeit-Statistiken und Analysen, interaktiven Fan-Features für mehr Nähe zum Spiel, mit regelmäßigen Ausgaben von "Die Eishockey-Show", die Inszenierung des DEL Winter Game auf internationalem Top-Level und der perfekten Umsetzung besonderer Momente in der DEL.In der Kategorie "Beste Sportsendung" hat sich MagentaSport mit der stetig weiterentwickelten Eishockey-Berichterstattung gegen Olympische Sommerspiele Paris 2024 in der Sportschau (ARD/NDR) und die Sky Bundesliga Konferenz durchgesetzt, die ebenfalls nominiert waren. Maßgeblichen Anteil am Erfolg der Sportart Eishockey hat auch die Telekom als Lizenznehmer, die mit langfristigen Verträgen auf Kontinuität und Wachstum mit inhaltlicher Prägung setzt.PENNY DEL und MagentaSport gehen in ihre 10. gemeinsame SaisonFür das gesamte Eishockey-Team von MagentaSport nahmen gestern Abend auf der großen TV-Gala in den Kölner MMC Studios Sascha Bandermann, Basti Schwele, Rick Goldmann und Kai Hospelt sowie Thinxpool-Geschäftsführer Alexander Dechant stellvertretend die Auszeichnung auf dem Podium von Moderator Johannes B.Kerner entgegen. Der Gewinn des Fernsehpreises für die Live-Formate zur PENNY DEL und deren inhaltliche Umsetzung setzt auch ein dickes Ausrufezeichen für die Sportart Eishockey. Fast parallel zum Start der PENNY DEL einer besonderen Saison: Die PENNY DEL und MagentaSport gehen in ihre 10. gemeinsame Saison - eine erfolgreiche Partnerschaft, die jetzt auch mit dem Deutschen Fernsehpreis honoriert wird.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6115262