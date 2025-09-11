Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen in Kambodscha, Vietnam und Laos, da VDB Loi seine bestehenden Steuer- und Rechtsdienstleistungen um Beratungsleistungen ergänzt. Unter der Leitung von Geschäftsführer Jean Loi, der auch als Geschäftsführer von Andersen in Kambodscha und Vietnam tätig ist, wurde VDB Loi 2012 als Steuer- und Rechtskanzlei gegründet und ist seit 2021 Partnerunternehmen von Andersen Global.

Mit dem Angebot einer umfassenden Palette von Beratungsdienstleistungen ist VDB Loi nun Mitglied von Andersen Consulting und bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, KI, Technologietransformation und Cybersicherheit als Ergänzung zu seiner bestehenden Steuer- und Rechtsplattform.

"Wir sind seit mehreren Jahren Teil der Andersen-Familie und erkennen den Wert und die Synergieeffekte, die dieser multidisziplinäre Ansatz für unsere Kunden bietet", sagte Jean. "In unserer aktuellen Geschäftswelt reicht es nicht aus, nur eine Steuerkanzlei oder nur eine Anwaltskanzlei zu sein, da ein einzelnes Dienstleistungsangebot die gesamten Geschäftsanforderungen der Kunden nicht effektiv abdeckt. Die globale Plattform von Andersen verbessert die Beratungsunterstützung für die neue Generation, die sich von traditionellen Modellen für professionelle Dienstleistungen unterscheidet."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Durch die Aufnahme von VDB Loi können wir unseren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt behaupten. Ihre Beratungskompetenz ergänzt unsere bestehende Präsenz in der Region und bietet Kunden ein multidimensionales Dienstleistungsangebot, das Steuer-, Rechts- und Beratungsdienstleistungen umfasst. Dies steht im Einklang mit unserer umfassenderen Vision, weltweit integrierte, nahtlose Dienstleistungen anzubieten."

Andersen Consulting ist eine globale Beratungsgesellschaft, die ein umfassendes Dienstleistungsangebot in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts-, Bewertungs-, globale Mobilitäts- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

