Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) -ROHM Co., Ltd. hat bekannt gegeben, dass sein ultrakompakter CMOS-Operationsverstärker (Op-Amp) TLR1901GXZ den branchenweit niedrigsten Betriebsschaltkreisstrom (*1) aufweist. Dieser IC ist für den Einsatz als Mess- und Sensorverstärker in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen optimiert, wie z. B. Handmessgeräten, tragbaren Geräten und Bewegungsmeldern für Innenräume.Kennzahlen: Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202508284225/_prw_PI1fl_92DOFqxS.jpgROHM hat seine Prozess-, Verpackungs- und proprietären Nano Energy (*2)-Schaltungstechnologien weiterentwickelt, um einen Operationsverstärker zu entwickeln, der drei wichtige Anforderungen erfüllt: geringerer Stromverbrauch, höhere Genauigkeit und kompakte Größe. Der neu entwickelte TLR1901GXZ erreicht durch die Verwendung eines WLCSP (Wafer-Level Chip Scale Package) mit einem feinen Ball-Pitch von 0,35 mm eine ultrakompakte Grundfläche von weniger als 1 mm² und liefert gleichzeitig einen branchenführenden niedrigen Betriebsstrom von 160 nA (typ.).Darüber hinaus zeichnet sich der TLR1901GXZ durch eine außergewöhnlich niedrige Eingangs-Offsetspannung von nur 0,55 mV (max.) aus, eine der besten unter den Operationsverstärkern mit extrem niedrigem Stromverbrauch. Ein maximaler Temperaturdrift der Eingangs-Offsetspannung von 7 uV pro Grad Celsius gewährleistet einen hochgenauen Betrieb über den gesamten Betriebstemperaturbereich.Kennzahlen: Leistungsvergleich: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202508284225/_prw_PI2fl_3w155wO1.jpgAuch in Zukunft wird ROHM durch die Weiterentwicklung sowohl der Miniaturisierung als auch der eigenen Ultra-Low-Power-Technologien weitere Energieeinsparungen bei Operationsverstärkern anstreben. Gleichzeitig ist das Unternehmen bestrebt, die Geräteleistung durch Reduzierung von Rauschen und Offset, Erweiterung der Stromversorgungsspannungsbereiche und einen Beitrag zur Lösung sozialer Probleme durch präzisere Anwendungssteuerung zu verbessern.Kennzahlen: Wichtigste Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202508284225/_prw_PI3fl_59JR1Q5W.jpg(*1) 9. September 2025, ROHM-Studie zu Ultra-Niederstromprodukte unter 500 nA(*2) Nano Energy ist eine Marke oder eingetragene Marke der ROHM Co., Ltd.Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-09-09_news_opamp&defaultGroupId=falseTLR1901GXZ: https://www.rohm.com/products/amplifiers-and-linear/operational-amplifiers/low-power/input-output-full-swing/tlr1901gxz-productAnwendungsbeispiele:- Verbrauchergeräte: Wearables, intelligente Geräte, Bewegungssensoren usw.- Industrielle Ausrüstung: Gasdetektoren, Feuermelder, Handmessgeräte, Umweltsensoren für IoT, usw.Informationen zum Online-Verkauf:Verkaufsstart: JetztMusterpreis: 2,10 USD/Stück (ohne Steuern)Vertriebspartner:DigiKeyhttps://www.digikey.com/en/products/result?s=N4IgTCBcDaIC4BsBOBGAnABhQcwB4C8BaAUzAB9FVMcCSA3Aa0IyxAF0BfIAMouserhttps://www.mouser.com/new/rohm-semiconductor/rohm-tlr1901gxz-rail-to-rail-cmos-op-amps/Anwendbare Teilenummer: TLR1901GXZ-E2https://www.rohm.com/distribution/-/dinventory/TLR1901GXZ-E2/sample/0IC-montierte Adapterplatine: TLR1901GXZ-EVK-001https://www.rohm.com/distribution?search-box4=TLR1901GXZ-EVK-001&SearchFlagValue=trueDas Produkt wird bei anderen Online-Händlern angeboten, sobald es verfügbar ist.Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202508284225-O1-L8k1ec3A.pdfLogo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202508284225/_prw_PI4fl_JzHH9R40.jpgOffizielle Website: https://www.rohm.com/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rohm-hat-einen-ultrakompakten-cmos-operationsverstarker-entwickelt-mit-branchenweit-fuhrendem-extrem-niedrigen-betriebsstrom-302553576.htmlPressekontakt:Manabu Otani,Hauptsitz,Marketing Communications Dept.,ROHM Co.,Ltd.,+81-75-311-2121,press@rohm.co.jp *Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail.Original-Content von: ROHM Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173675/6115290