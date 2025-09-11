Republic Technologies setzt auf FalconX, um Ethereum-Validatoren zu skalieren - und Anleger schauen genau hin

Anzeige / Werbung

Willkommen zurück, liebe Leser,

wenn sich eine Small-Cap-Aktie in acht Monaten verzehnfacht, fragen sich erfahrene Anleger unweigerlich: Was treibt diese Dynamik - und kann sie anhalten?

Bei Republic Technologies Inc. (FSE: 7FM0 | WKN: A41AYF | ISIN: CA7608011002) liegt die Antwort auf der Hand: Das Unternehmen setzt seine ambitionierte Strategie um, Kanadas erstes börsennotiertes Ethereum-Infrastruktur-Pure-Play zu werden. Der jüngste Schritt - eine strategische Partnerschaft mit FalconX, einem der weltweit führenden Digital-Asset-Prime-Broker - markiert einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur kommerziellen Einführung der Ethereum-Validatoren und der Enterprise-Attestation-Plattform von Republic.



Die FalconX-Partnerschaft: Institutionelle Power für Ethereum-Validatoren

Am 10. September 2025 gab Republic eine formelle Vereinbarung mit FalconX bekannt, um ETH-Liquidität, Ausführung und Risikomanagement für den wachsenden Validator-Betrieb bereitzustellen.

FalconX ist kein gewöhnlicher Partner. Das Unternehmen gilt weithin als weltgrößtes Digital-Asset-Prime-Brokerage und bietet tiefe institutionelle Liquidität, Hochgeschwindigkeits-Execution und robuste Compliance-Standards, die von den größten Akteuren im Kryptofinanzwesen genutzt werden.

Für Republic geht es um weit mehr als um effizienten ETH-Handel. Validatoren sind das Rückgrat des Proof-of-Stake-Netzwerks von Ethereum: Sie schlagen Blöcke vor, bestätigen Transaktionen und erzeugen kryptografische Attestierungen - digitale Nachweise, die Republic für seine Enterprise-Attestation-Plattform nutzen will. Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen, On-Chain-Daten in Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Lieferketten und RegTech zu verifizieren.

Durch die Kooperation mit FalconX erhält Republic:

Institutionelle Handelsinfrastruktur für den effizienten Einsatz der ETH-Treasury bei minimalem Slippage und Best-Execution-Preisen.

für den effizienten Einsatz der ETH-Treasury bei minimalem Slippage und Best-Execution-Preisen. Umfassendes Risikomanagement , um Marktschwankungen zu meistern und gleichzeitig die Validator-Uptime zu sichern.

, um Marktschwankungen zu meistern und gleichzeitig die Validator-Uptime zu sichern. Globale Liquidität, um den Betrieb zu skalieren, sobald die Attestation-Plattform kommerziell durchstartet.

CEO Daniel Liu fasste die strategische Bedeutung so zusammen:

"FalconX ist als vertrauenswürdiger institutioneller Partner im Digital-Asset-Bereich anerkannt, und diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für Transparenz, Disziplin und Marktkredibilität. Indem wir unser geplantes ETH-basiertes Attestierungsmodell mit der Expertise von FalconX kombinieren, schaffen wir die Grundlage für eine Plattform, die traditionelle Institutionen mit dem Wachstum von Ethereum verbindet und gleichzeitig nachhaltige, servicebasierte Umsätze ermöglicht."

Für ein Unternehmen, dessen Aktie zu Jahresbeginn noch bei 0,038 € stand und jetzt rund 0,38 € auf dem Frankfurter Parkett notiert - ein beeindruckendes 10x-Plus - ist dieser institutionelle Ritterschlag ein starkes Signal.

Warum Validatoren entscheidend sind

Um die Bedeutung des FalconX-Deals zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf das Geschäftsmodell von Republic.

Republic baut eine branchenübergreifende Attestation-Plattform auf, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. Attestierungen sind kryptografische Beweise dafür, dass Daten oder Handlungen authentisch und unverändert sind. Unternehmen können sie für Identitätsprüfungen, Lieferketten-Audits oder regulatorische Nachweise nutzen.

Ethereum verwendet Proof-of-Stake. Validatoren hinterlegen ETH, um neue Blöcke vorzuschlagen und zu bestätigen. Sie verdienen Staking-Rewards für ehrliches Verhalten. Durch den Betrieb eines eigenen Validator-Netzwerks sichert Republic nicht nur seine Plattform ab, sondern erzielt auch Renditen von etwa 7% pro Jahr auf die wachsende ETH-Treasury.

Per August 2025 meldete Republic:

ETH-Bestand: 4,93 Mio. CAD

4,93 Mio. CAD Durchschnittlicher Kaufpreis: 2.984,11 CAD

2.984,11 CAD Aktueller ETH-Kurs: ca. 5.954,09 CAD

ca. 5.954,09 CAD ETH-Accruals: rund 6,67% des NAV in strukturierten Kaufstrategien, derzeit ca. 1,75% wöchentliche Rendite

Diese Bestände sind nicht nur Bilanzwerte, sondern Betriebstreibstoff. Validatoren garantieren, dass die Attestation-Services von Republic schnell, sicher und zensurresistent laufen - essenziell für Enterprise-Kunden in streng regulierten Branchen.

Ein institutionelles Rückgrat

Die Allianz mit FalconX ergänzt ein starkes Partnernetzwerk:

BitGo - führender Digital-Asset-Custodian mit 100% Cold-Storage und 250 Mio. USD Versicherung.

- führender Digital-Asset-Custodian mit 100% Cold-Storage und 250 Mio. USD Versicherung. Fireblocks - globaler Marktführer für digitale Asset-Infrastruktur, der Republics Wallet- und Treasury-Operationen absichert.

- globaler Marktführer für digitale Asset-Infrastruktur, der Republics Wallet- und Treasury-Operationen absichert. QCP Capital - Asiens Top-Trading-Haus für Digital Assets, das Republic bei ausgefeilten Marktstrategien unterstützt.

- Asiens Top-Trading-Haus für Digital Assets, das Republic bei ausgefeilten Marktstrategien unterstützt. Foley & Lardner LLP - U.S.-Kanzlei mit 1.100 Anwälten, die für Governance, Compliance und das geplante OTCQB-Listing sorgt.

Diese Partner verleihen Republic institutionelle Glaubwürdigkeit weit über die Marktkapitalisierung hinaus und signalisieren Investoren, dass Republic nach den Standards großer Banken und Hedgefonds aufbaut.

Vom Gesundheits-Tech zum Blockchain-Pionier

Die Geschwindigkeit der Transformation ist bemerkenswert. Noch Anfang 2024 war Republic - damals Beyond Medical Technologies - ein kleiner Health-Tech-Player.

Wichtige Meilensteine seit Jahresbeginn 2025:

Führungswechsel (Feb 2025): Neues Team mit tiefem Know-how in Blockchain und Kapitalmärkten.

Neues Team mit tiefem Know-how in Blockchain und Kapitalmärkten. Start der Attestation-Plattform (März 2025): Zunächst im Gesundheitswesen, jetzt auch in Finanzwesen, Bildung und Supply-Chain.

Zunächst im Gesundheitswesen, jetzt auch in Finanzwesen, Bildung und Supply-Chain. Gründung der ETH-Treasury-Division (Apr 2025): Aufbau eigener ETH-Bestände und Validatoren zur Ertragsgenerierung.

Aufbau eigener ETH-Bestände und Validatoren zur Ertragsgenerierung. Rebrand (Jun-Jul 2025): Offizieller Namenswechsel zu Republic Technologies, passend zur Ethereum-Strategie.

Frühe Anleger, die diese Wende erkannten, konnten bereits eine Verzehnfachung ihres Investments erleben.

Ethereum als globales Settlement-Layer

Der Aufstieg von Republic spiegelt auch den Ethereum-Megatrend wider:

Gesamtwert auf Ethereum gesichert: ~279 Mrd. USD

Globale ETH-Marktkapitalisierung: ~520 Mrd. USD

Wachsende Akzeptanz bei BlackRock, JPMorgan, Deutsche Bank, Visa, PayPal und vielen weiteren.

Wie Larry Fink es formulierte: "Die nächste Generation der Märkte, die nächste Generation der Wertpapiere, wird die Tokenisierung von Wertpapieren sein."

Republic bietet eine der wenigen börsennotierten Möglichkeiten, um direkt an diesem institutionellen Shift teilzuhaben.

Finanzielle Stärke und U.S.-Katalysator

In der ersten Jahreshälfte 2025 nahm Republic über 3,45 Mio. CAD in nicht-brokered Finanzierungen ein, um ETH anzukaufen, Validatoren aufzubauen und die Plattform zu entwickeln.

Nächster Schritt: Cross-Listing an den U.S.-OTCQB. Dieses Vorhaben, bereits auf der Website angekündigt, dürfte:

Zugang zu U.S.-Investoren öffnen

Liquidität und Handelsvolumen erhöhen

Sichtbarkeit bei nordamerikanischen Institutionen steigern

Für Aktionäre könnte dieses Listing der nächste große Kurstreiber nach der 10x-Rallye sein.

Blick nach vorn: Skalierung für globale Adoption

Mit FalconX an der Seite kann Republic vier zentrale Initiativen beschleunigen:

Kommerzieller Rollout der Attestation-Plattform - Unternehmen können dezentrale Datenverifizierungen im Live-Betrieb testen. Ausbau des ETH-Validator-Netzes - Höhere Uptime, optimierte Renditen und mehr Sicherheit. Globale Markterschließung - Pilotprogramme und Partner in den USA, Europa und Asien. Weiteres Treasury-Wachstum - Größere ETH-Bestände und steigende Staking-Erträge stärken die Bilanz.

Jede dieser Maßnahmen verstärkt das doppelte Umsatzmodell aus Enterprise-Servicegebühren und Validator-Staking-Income.

Warum Anleger genau hinsehen

First-Mover-Vorteil: Republic ist eines der wenigen börsennotierten Ethereum-Infrastructure-Plays.

Republic ist eines der wenigen börsennotierten Ethereum-Infrastructure-Plays. Greifbare Assets: Fast 5 Mio. CAD in ETH, aktiv gemanagt für Rendite.

Fast 5 Mio. CAD in ETH, aktiv gemanagt für Rendite. Institutionelle Partner: BitGo, Fireblocks, QCP, Foley und jetzt FalconX sichern höchste Glaubwürdigkeit.

BitGo, Fireblocks, QCP, Foley und jetzt FalconX sichern höchste Glaubwürdigkeit. Makro-Tailwinds: Tokenisierung und On-Chain-Verifikation gewinnen rasant an Fahrt.

Tokenisierung und On-Chain-Verifikation gewinnen rasant an Fahrt. Bevorstehende Katalysatoren: OTCQB-Listing und Attestation-Launch könnten die nächste Wachstumsphase zünden.

Fazit

Republic Technologies hat Anlegern 2025 bereits eine Verzehnfachung beschert. Die neue FalconX-Partnerschaft bringt zusätzliche institutionelle Stärke und sorgt dafür, dass die Ethereum-Validatoren - Herzstück der Attestation-Plattform - mit weltklassiger Liquidität, Compliance und Effizienz betrieben werden.

Für Investoren, die börsennotierte Exposure zum Ethereum-Rückgrat suchen, bietet Republic eine seltene Chance: ein Unternehmen mit realen Assets, starken Partnern und klarer Roadmap für skalierbare, servicebasierte Umsätze.

Da immer mehr Finanzgiganten Tokenisierung und Blockchain akzeptieren, deutet vieles darauf hin, dass Republics erste 10x-Rallye nur der Anfang sein könnte.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US5949724083,US44812J1043,CA7608011002,CA83411A2056