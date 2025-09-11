Anzeige
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 11

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

10 September 2025

Number of ordinary shares purchased

149,358

Weighted average price paid (p)

214.0441

Highest price paid (p)

215.20

Lowest price paid (p)

211.80

Following the above purchase, FirstGroup holds 185,933,440 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 564,761,575.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 10 September 2025 is 564,761,575. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

214.04

60,979

BATE

214.05

69,820

CHIX

214.00

13,887

TRQX

214.08

4,672

Individual Transactions

10/09/2025

16:16:35

809

214.2

BATE

00041818691TRLO0

10/09/2025

16:16:35

647

214.2

XLON

00041818690TRLO0

10/09/2025

16:16:35

925

214.2

XLON

00041818686TRLO0

10/09/2025

16:16:35

1154

214.2

BATE

00041818687TRLO0

10/09/2025

16:16:20

509

214.4

XLON

00041818656TRLO0

10/09/2025

16:16:20

139

214.4

XLON

00041818655TRLO0

10/09/2025

16:15:40

393

214.4

XLON

00041818625TRLO0

10/09/2025

16:15:14

350

214.4

XLON

00041818603TRLO0

10/09/2025

16:15:14

60

214.4

XLON

00041818602TRLO0

10/09/2025

16:09:18

45

214.4

CHIX

00041818224TRLO0

10/09/2025

16:09:18

1044

214.4

BATE

00041818222TRLO0

10/09/2025

16:09:18

609

214.4

CHIX

00041818223TRLO0

10/09/2025

16:09:18

1659

214.4

XLON

00041818221TRLO0

10/09/2025

16:09:18

201

214.4

BATE

00041818219TRLO0

10/09/2025

16:09:18

937

214.4

CHIX

00041818220TRLO0

10/09/2025

16:09:18

511

214.4

TRQX

00041818217TRLO0

10/09/2025

16:09:18

1535

214.4

XLON

00041818216TRLO0

10/09/2025

16:09:18

1800

214.4

BATE

00041818218TRLO0

10/09/2025

16:05:16

436

214.4

BATE

00041817818TRLO0

10/09/2025

16:03:20

322

214.4

BATE

00041817730TRLO0

10/09/2025

16:03:20

242

214.4

BATE

00041817733TRLO0

10/09/2025

16:01:24

583

214.4

BATE

00041817660TRLO0

10/09/2025

15:59:28

616

214.4

BATE

00041817546TRLO0

10/09/2025

15:57:32

239

214.4

BATE

00041817390TRLO0

10/09/2025

15:57:32

220

214.4

BATE

00041817391TRLO0

10/09/2025

15:55:36

166

214.4

BATE

00041817288TRLO0

10/09/2025

15:55:36

326

214.4

BATE

00041817289TRLO0

10/09/2025

15:51:22

882

214

XLON

00041817054TRLO0

10/09/2025

15:44:46

682

214.2

XLON

00041816551TRLO0

10/09/2025

15:44:16

555

214.2

BATE

00041816520TRLO0

10/09/2025

15:44:12

898

214.4

BATE

00041816519TRLO0

10/09/2025

15:44:12

1151

214.4

XLON

00041816518TRLO0

10/09/2025

15:43:59

452

214.4

BATE

00041816511TRLO0

10/09/2025

15:36:07

536

214.4

BATE

00041816204TRLO0

10/09/2025

15:36:06

408

214.4

XLON

00041816202TRLO0

10/09/2025

15:36:06

242

214.4

BATE

00041816203TRLO0

10/09/2025

15:36:06

551

214.4

BATE

00041816201TRLO0

10/09/2025

15:35:41

527

214.4

BATE

00041816194TRLO0

10/09/2025

15:35:03

538

214.4

BATE

00041816167TRLO0

10/09/2025

15:33:53

14

214.4

BATE

00041816131TRLO0

10/09/2025

15:33:45

351

214.4

XLON

00041816122TRLO0

10/09/2025

15:33:20

574

214.4

BATE

00041816098TRLO0

10/09/2025

15:33:15

894

214.6

BATE

00041816091TRLO0

10/09/2025

15:33:15

231

214.6

XLON

00041816090TRLO0

10/09/2025

15:33:15

370

214.6

XLON

00041816089TRLO0

10/09/2025

15:33:15

1166

214.6

XLON

00041816088TRLO0

10/09/2025

15:33:15

974

214.6

BATE

00041816085TRLO0

10/09/2025

15:33:15

1299

214.6

CHIX

00041816087TRLO0

10/09/2025

15:33:15

423

214.6

TRQX

00041816086TRLO0

10/09/2025

15:31:26

749

214.8

XLON

00041816026TRLO0

10/09/2025

15:25:26

2540

214.8

XLON

00041815807TRLO0

10/09/2025

15:18:30

527

214.6

BATE

00041815451TRLO0

10/09/2025

15:17:05

272

214.8

XLON

00041815364TRLO0

10/09/2025

15:17:05

466

214.8

XLON

00041815362TRLO0

10/09/2025

15:17:05

1247

214.8

BATE

00041815363TRLO0

10/09/2025

15:11:52

647

215

BATE

00041815073TRLO0

10/09/2025

15:11:52

96

215

BATE

00041815074TRLO0

10/09/2025

15:11:52

64

215

BATE

00041815075TRLO0

10/09/2025

15:11:52

1154

215

BATE

00041815076TRLO0

10/09/2025

15:11:52

728

214.8

XLON

00041815071TRLO0

10/09/2025

15:11:52

623

214.8

BATE

00041815072TRLO0

10/09/2025

15:11:25

549

215

BATE

00041815052TRLO0

10/09/2025

15:02:26

1243

214.4

XLON

00041814612TRLO0

10/09/2025

15:02:26

811

214.4

BATE

00041814611TRLO0

10/09/2025

15:02:26

1301

214.4

CHIX

00041814609TRLO0

10/09/2025

15:02:26

457

214.4

TRQX

00041814610TRLO0

10/09/2025

14:57:59

563

214.6

BATE

00041814393TRLO0

10/09/2025

14:57:58

584

214.6

BATE

00041814391TRLO0

10/09/2025

14:57:58

564

214.6

BATE

00041814390TRLO0

10/09/2025

14:57:58

564

214.6

BATE

00041814389TRLO0

10/09/2025

14:57:54

302

214.8

XLON

00041814383TRLO0

10/09/2025

14:57:54

186

214.8

XLON

00041814382TRLO0

10/09/2025

14:57:54

541

214.8

XLON

00041814381TRLO0

10/09/2025

14:57:54

300

214.8

XLON

00041814380TRLO0

10/09/2025

14:57:54

762

214.8

XLON

00041814379TRLO0

10/09/2025

14:57:54

318

214.8

XLON

00041814378TRLO0

10/09/2025

14:57:54

141

214.8

XLON

00041814377TRLO0

10/09/2025

14:40:10

597

213.8

BATE

00041813588TRLO0

10/09/2025

14:39:14

523

213.8

XLON

00041813537TRLO0

10/09/2025

14:36:22

378

214

XLON

00041813409TRLO0

10/09/2025

14:36:22

479

214

BATE

00041813410TRLO0

10/09/2025

14:36:22

567

214.2

XLON

00041813407TRLO0

10/09/2025

14:36:22

720

214.2

BATE

00041813408TRLO0

10/09/2025

14:32:50

282

214.4

TRQX

00041813261TRLO0

10/09/2025

14:32:50

552

214.4

BATE

00041813258TRLO0

10/09/2025

14:32:50

9

214.4

BATE

00041813259TRLO0

10/09/2025

14:32:50

843

214.4

CHIX

00041813260TRLO0

10/09/2025

14:31:36

577

214.6

XLON

00041813084TRLO0

10/09/2025

14:29:49

770

214.6

XLON

00041812799TRLO0

10/09/2025

14:29:49

455

214.6

BATE

00041812800TRLO0

10/09/2025

14:28:17

410

214

BATE

00041812719TRLO0

10/09/2025

14:25:21

472

214.2

BATE

00041812624TRLO0

10/09/2025

14:25:21

397

214.2

XLON

00041812623TRLO0

10/09/2025

14:25:21

566

214.4

XLON

00041812621TRLO0

10/09/2025

14:25:21

674

214.4

BATE

00041812622TRLO0

10/09/2025

14:17:14

655

214.6

XLON

00041812276TRLO0

10/09/2025

14:17:14

808

214.6

BATE

00041812277TRLO0

10/09/2025

14:17:05

993

214.8

XLON

00041812270TRLO0

10/09/2025

14:17:05

1152

214.8

BATE

00041812269TRLO0

10/09/2025

14:17:00

7

215

XLON

00041812267TRLO0

10/09/2025

14:17:00

521

215

XLON

00041812266TRLO0

10/09/2025

14:15:04

562

215

BATE

00041812188TRLO0

10/09/2025

14:12:10

4

215

BATE

00041812033TRLO0

10/09/2025

14:12:10

411

215

BATE

00041812034TRLO0

10/09/2025

14:10:35

625

215

BATE

00041811919TRLO0

10/09/2025

14:06:44

599

215

XLON

00041811687TRLO0

10/09/2025

14:06:44

698

215

BATE

00041811688TRLO0

10/09/2025

14:06:44

875

215

CHIX

00041811684TRLO0

10/09/2025

14:06:44

63

215

CHIX

00041811685TRLO0

10/09/2025

14:06:44

337

215

TRQX

00041811686TRLO0

10/09/2025

13:52:26

570

214.8

XLON

00041811047TRLO0

10/09/2025

13:52:26

890

214.8

BATE

00041811046TRLO0

10/09/2025

13:52:26

612

214.8

XLON

00041811044TRLO0

10/09/2025

13:52:26

616

214.8

BATE

00041811045TRLO0

10/09/2025

13:47:57

727

215

XLON

00041810836TRLO0

10/09/2025

13:33:47

593

214.8

XLON

00041810240TRLO0

10/09/2025

13:33:47

602

214.8

BATE

00041810239TRLO0

10/09/2025

13:33:47

835

214.8

XLON

00041810238TRLO0

10/09/2025

13:31:55

1003

215

XLON

00041810179TRLO0

10/09/2025

13:29:50

741

214.8

XLON

00041809953TRLO0

10/09/2025

13:29:50

597

214.8

BATE

00041809952TRLO0

10/09/2025

13:29:50

191

214.8

XLON

00041809949TRLO0

10/09/2025

13:29:50

542

214.8

XLON

00041809948TRLO0

10/09/2025

13:29:50

1037

214.8

BATE

00041809951TRLO0

10/09/2025

13:29:50

709

214.8

CHIX

00041809950TRLO0

10/09/2025

13:23:57

829

215

BATE

00041809692TRLO0

10/09/2025

13:23:57

736

215

XLON

00041809691TRLO0

10/09/2025

13:20:48

808

214.8

BATE

00041809587TRLO0

10/09/2025

13:20:48

410

214.8

TRQX

00041809586TRLO0

10/09/2025

13:20:48

753

214.8

XLON

00041809582TRLO0

10/09/2025

13:20:46

424

214.8

XLON

00041809575TRLO0

10/09/2025

13:11:16

9

215

BATE

00041809351TRLO0

10/09/2025

13:11:16

400

215

BATE

00041809350TRLO0

10/09/2025

13:07:22

400

215

BATE

00041809238TRLO0

10/09/2025

13:07:22

91

215

BATE

00041809239TRLO0

10/09/2025

12:59:49

880

215

BATE

00041808960TRLO0

10/09/2025

12:59:49

546

215

BATE

00041808959TRLO0

10/09/2025

12:55:00

627

215

XLON

00041808819TRLO0

10/09/2025

12:55:00

233

214.8

BATE

00041808817TRLO0

10/09/2025

12:55:00

289

215

BATE

00041808818TRLO0

10/09/2025

12:55:00

593

214.8

XLON

00041808814TRLO0

10/09/2025

12:55:00

675

214.8

BATE

00041808816TRLO0

10/09/2025

12:55:00

691

214.8

CHIX

00041808815TRLO0

10/09/2025

12:28:21

267

214.6

XLON

00041807859TRLO0

10/09/2025

12:20:23

782

214.6

XLON

00041807675TRLO0

10/09/2025

12:19:50

711

214.8

XLON

00041807658TRLO0

10/09/2025

12:19:50

639

214.8

BATE

00041807659TRLO0

10/09/2025

12:19:50

367

214.8

TRQX

00041807657TRLO0

10/09/2025

12:19:49

519

215

XLON

00041807655TRLO0

10/09/2025

12:19:49

941

215

BATE

00041807653TRLO0

10/09/2025

12:19:49

985

215

CHIX

00041807654TRLO0

10/09/2025

12:12:25

1704

215.2

BATE

00041807459TRLO0

10/09/2025

12:12:25

697

215.2

BATE

00041807460TRLO0

10/09/2025

12:09:49

546

215

XLON

00041807391TRLO0

10/09/2025

12:06:44

625

215

BATE

00041807301TRLO0

10/09/2025

12:06:44

542

215

XLON

00041807300TRLO0

10/09/2025

11:58:58

651

215

BATE

00041807095TRLO0

10/09/2025

11:54:15

407

215

XLON

00041806971TRLO0

10/09/2025

11:52:13

561

214.6

XLON

00041806911TRLO0

10/09/2025

11:52:13

229

214.6

BATE

00041806910TRLO0

10/09/2025

11:28:48

543

214.4

BATE

00041806329TRLO0

10/09/2025

11:28:48

267

214.4

BATE

00041806330TRLO0

10/09/2025

11:28:48

320

214.6

BATE

00041806327TRLO0

10/09/2025

11:28:48

77

214.6

BATE

00041806328TRLO0

10/09/2025

11:26:18

642

214.6

BATE

00041806267TRLO0

10/09/2025

11:26:18

1920

214.6

BATE

00041806268TRLO0

10/09/2025

11:26:18

791

214.4

XLON

00041806264TRLO0

10/09/2025

11:26:18

522

214.4

BATE

00041806265TRLO0

10/09/2025

11:26:18

709

214.4

CHIX

00041806266TRLO0

10/09/2025

11:26:18

289

214.4

TRQX

00041806263TRLO0

10/09/2025

11:23:56

177

214.6

TRQX

00041806196TRLO0

10/09/2025

11:23:56

240

214.6

TRQX

00041806195TRLO0

10/09/2025

11:23:56

570

214.6

XLON

00041806194TRLO0

10/09/2025

11:23:55

583

214.8

XLON

00041806193TRLO0

10/09/2025

11:23:55

672

214.8

XLON

00041806192TRLO0

10/09/2025

11:23:55

273

214.8

XLON

00041806191TRLO0

10/09/2025

11:23:55

354

214.8

XLON

00041806190TRLO0

10/09/2025

11:23:55

49

214.8

XLON

00041806189TRLO0

10/09/2025

11:23:55

1011

214.6

CHIX

00041806188TRLO0

10/09/2025

11:09:37

1966

213.8

XLON

00041805564TRLO0

10/09/2025

11:07:30

519

213.8

BATE

00041805509TRLO0

10/09/2025

11:07:30

519

213.8

BATE

00041805506TRLO0

10/09/2025

10:48:40

77

213

XLON

00041804882TRLO0

10/09/2025

10:48:40

402

213

XLON

00041804881TRLO0

10/09/2025

10:39:54

298

213

XLON

00041804573TRLO0

10/09/2025

10:39:54

386

213

XLON

00041804572TRLO0

10/09/2025

10:33:49

658

213

BATE

00041804290TRLO0

10/09/2025

10:33:49

519

213

XLON

00041804289TRLO0

10/09/2025

10:28:16

1665

213

BATE

00041803955TRLO0

10/09/2025

10:28:16

928

213

BATE

00041803956TRLO0

10/09/2025

10:28:16

88

213

BATE

00041803954TRLO0

10/09/2025

10:09:23

580

212.8

XLON

00041803418TRLO0

10/09/2025

09:59:52

754

212.4

XLON

00041803117TRLO0

10/09/2025

09:58:57

557

212.4

BATE

00041803085TRLO0

10/09/2025

09:56:30

686

212

XLON

00041802966TRLO0

10/09/2025

09:56:30

805

212

BATE

00041802964TRLO0

10/09/2025

09:56:30

802

212

CHIX

00041802965TRLO0

10/09/2025

09:42:36

704

212

XLON

00041802607TRLO0

10/09/2025

09:42:36

895

212

BATE

00041802608TRLO0

10/09/2025

09:34:49

482

212.2

XLON

00041802433TRLO0

10/09/2025

09:33:52

590

212.2

BATE

00041802395TRLO0

10/09/2025

09:33:52

562

212.2

XLON

00041802393TRLO0

10/09/2025

09:33:52

660

212.2

BATE

00041802392TRLO0

10/09/2025

09:33:52

141

212.2

BATE

00041802394TRLO0

10/09/2025

09:33:52

341

212.2

TRQX

00041802391TRLO0

10/09/2025

09:23:11

179

212.4

XLON

00041801969TRLO0

10/09/2025

09:23:11

236

212.4

XLON

00041801968TRLO0

10/09/2025

09:20:14

879

212.6

BATE

00041801846TRLO0

10/09/2025

09:18:19

984

212.8

BATE

00041801806TRLO0

10/09/2025

09:18:19

760

212.8

XLON

00041801805TRLO0

10/09/2025

09:18:19

842

212.8

XLON

00041801802TRLO0

10/09/2025

09:18:19

519

212.8

BATE

00041801803TRLO0

10/09/2025

09:18:19

964

212.8

CHIX

00041801804TRLO0

10/09/2025

09:12:05

333

213

XLON

00041801693TRLO0

10/09/2025

09:12:05

309

213

XLON

00041801692TRLO0

10/09/2025

09:12:05

649

213

XLON

00041801691TRLO0

10/09/2025

09:07:20

1423

212.8

BATE

00041801618TRLO0

10/09/2025

09:07:16

801

212.8

XLON

00041801614TRLO0

10/09/2025

08:59:05

519

212.6

XLON

00041801447TRLO0

10/09/2025

08:59:05

640

212.6

BATE

00041801448TRLO0

10/09/2025

08:51:32

474

212.2

BATE

00041801250TRLO0

10/09/2025

08:50:57

544

212.4

XLON

00041801227TRLO0

10/09/2025

08:50:57

88

212.4

XLON

00041801226TRLO0

10/09/2025

08:50:57

568

212.4

BATE

00041801229TRLO0

10/09/2025

08:50:57

454

212.4

TRQX

00041801228TRLO0

10/09/2025

08:44:28

433

212.4

XLON

00041801059TRLO0

10/09/2025

08:41:19

488

212.2

BATE

00041800948TRLO0

10/09/2025

08:37:12

521

212.2

XLON

00041800811TRLO0

10/09/2025

08:37:12

855

212.2

BATE

00041800810TRLO0

10/09/2025

08:37:12

940

212.2

CHIX

00041800809TRLO0

10/09/2025

08:22:56

903

211.8

BATE

00041800285TRLO0

10/09/2025

08:22:56

541

211.8

XLON

00041800284TRLO0

10/09/2025

08:18:31

93

211.8

XLON

00041800130TRLO0

10/09/2025

08:18:31

796

211.8

XLON

00041800129TRLO0

10/09/2025

08:18:31

583

211.8

BATE

00041800131TRLO0

10/09/2025

08:11:34

422

211.8

XLON

00041799901TRLO0

10/09/2025

08:11:34

632

211.8

BATE

00041799902TRLO0

10/09/2025

08:11:34

2

211.8

BATE

00041799900TRLO0

10/09/2025

08:08:03

542

212.2

BATE

00041799792TRLO0

10/09/2025

08:08:03

839

212.2

XLON

00041799791TRLO0

10/09/2025

08:07:14

744

212.4

XLON

00041799746TRLO0

10/09/2025

08:05:44

781

212.4

XLON

00041799612TRLO0

10/09/2025

08:05:44

929

212.4

BATE

00041799614TRLO0

10/09/2025

08:05:44

1104

212.4

CHIX

00041799613TRLO0

10/09/2025

08:04:45

148

212.4

BATE

00041799547TRLO0

10/09/2025

08:02:18

557

213

BATE

00041799379TRLO0

10/09/2025

08:02:18

456

212.8

BATE

00041799380TRLO0

10/09/2025

08:02:18

384

213

TRQX

00041799378TRLO0


© 2025 PR Newswire
