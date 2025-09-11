Anzeige
WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
10.09.25 | 08:02
21,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
PR Newswire
11.09.2025 08:06 Uhr
37 Leser
Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 11

11 September 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1826.5334 pence per share:

Date of purchase:

10 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

16,000

Lowest price paid per share (GBp):

1812.0000

Highest price paid per share (GBp):

1836.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1826.5334

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,175,000. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,175,000. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1826.5602

12,000

BATS

1826.4530

4,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

32

1816.00

08:36:37

00076963010TRLO0

XLON

18

1816.00

08:36:37

00076963009TRLO0

XLON

202

1812.00

08:37:51

00076963027TRLO0

XLON

12

1814.00

08:39:01

00076963058TRLO0

XLON

1

1814.00

08:39:01

00076963057TRLO0

XLON

6

1816.00

08:42:57

00076963145TRLO0

XLON

17

1816.00

08:42:57

00076963144TRLO0

XLON

23

1816.00

08:45:53

00076963207TRLO0

XLON

19

1822.00

08:55:37

00076963553TRLO0

XLON

84

1822.00

08:55:46

00076963576TRLO0

XLON

292

1822.00

08:55:46

00076963577TRLO0

XLON

11

1822.00

08:55:46

00076963579TRLO0

XLON

42

1822.00

08:55:46

00076963578TRLO0

XLON

56

1822.00

08:59:27

00076963824TRLO0

XLON

212

1822.00

09:01:13

00076963916TRLO0

XLON

220

1822.00

09:22:48

00076964492TRLO0

XLON

164

1822.00

09:22:48

00076964491TRLO0

BATE

151

1822.00

09:22:48

00076964490TRLO0

BATE

65

1820.00

09:22:49

00076964496TRLO0

XLON

150

1820.00

09:22:49

00076964495TRLO0

XLON

217

1816.00

09:28:20

00076964620TRLO0

XLON

236

1812.00

09:36:00

00076964971TRLO0

XLON

32

1812.00

09:56:34

00076965553TRLO0

BATE

138

1812.00

09:56:34

00076965552TRLO0

BATE

4

1812.00

10:07:05

00076965847TRLO0

XLON

4

1812.00

10:07:05

00076965846TRLO0

XLON

4

1812.00

10:18:00

00076966010TRLO0

XLON

39

1812.00

10:18:00

00076966009TRLO0

XLON

47

1812.00

10:19:23

00076966042TRLO0

BATE

4

1812.00

10:19:23

00076966046TRLO0

XLON

12

1812.00

10:19:23

00076966045TRLO0

XLON

124

1812.00

10:23:07

00076966146TRLO0

XLON

180

1812.00

10:23:07

00076966145TRLO0

XLON

7

1812.00

10:23:07

00076966144TRLO0

BATE

100

1812.00

10:23:07

00076966143TRLO0

BATE

81

1824.00

10:50:16

00076966966TRLO0

XLON

41

1824.00

10:50:16

00076966964TRLO0

XLON

12

1822.00

10:50:16

00076966965TRLO0

BATE

137

1822.00

10:50:16

00076966963TRLO0

BATE

262

1822.00

10:50:16

00076966967TRLO0

XLON

13

1822.00

10:55:47

00076967071TRLO0

XLON

83

1822.00

10:56:19

00076967089TRLO0

XLON

25

1820.00

11:02:26

00076967274TRLO0

BATE

155

1820.00

11:02:26

00076967271TRLO0

BATE

46

1820.00

11:02:26

00076967275TRLO0

XLON

189

1820.00

11:02:26

00076967273TRLO0

XLON

4

1820.00

11:02:26

00076967272TRLO0

XLON

172

1824.00

11:20:28

00076967980TRLO0

BATE

2

1824.00

11:20:28

00076967979TRLO0

BATE

47

1826.00

11:44:02

00076968868TRLO0

XLON

4

1826.00

11:44:02

00076968869TRLO0

XLON

227

1830.00

11:58:07

00076969213TRLO0

XLON

175

1828.00

11:58:31

00076969221TRLO0

BATE

229

1828.00

11:59:07

00076969249TRLO0

XLON

77

1826.00

12:02:32

00076969362TRLO0

XLON

152

1826.00

12:02:32

00076969361TRLO0

XLON

217

1826.00

12:02:32

00076969363TRLO0

XLON

4

1824.00

12:35:00

00076969919TRLO0

XLON

4

1824.00

12:35:00

00076969918TRLO0

XLON

3

1824.00

12:37:00

00076970013TRLO0

XLON

4

1824.00

12:37:00

00076970012TRLO0

XLON

13

1824.00

12:37:00

00076970011TRLO0

XLON

1

1824.00

12:37:00

00076970014TRLO0

XLON

4

1824.00

12:39:00

00076970067TRLO0

XLON

150

1826.00

12:46:32

00076970222TRLO0

BATE

4

1826.00

12:46:32

00076970221TRLO0

BATE

4

1826.00

12:51:53

00076970269TRLO0

BATE

150

1826.00

12:51:53

00076970271TRLO0

BATE

7

1826.00

12:51:53

00076970270TRLO0

BATE

27

1824.00

12:57:03

00076970352TRLO0

XLON

36

1824.00

12:57:03

00076970351TRLO0

XLON

27

1824.00

12:57:03

00076970350TRLO0

XLON

18

1824.00

12:57:03

00076970349TRLO0

XLON

9

1824.00

12:57:03

00076970348TRLO0

XLON

16

1824.00

13:00:13

00076970413TRLO0

XLON

5

1824.00

13:00:13

00076970416TRLO0

XLON

13

1824.00

13:00:13

00076970415TRLO0

XLON

4

1824.00

13:00:13

00076970414TRLO0

XLON

4

1824.00

13:05:35

00076970667TRLO0

XLON

10

1824.00

13:05:35

00076970666TRLO0

XLON

4

1824.00

13:10:58

00076970773TRLO0

XLON

136

1824.00

13:13:06

00076970835TRLO0

XLON

79

1824.00

13:13:06

00076970834TRLO0

XLON

207

1824.00

13:13:06

00076970833TRLO0

XLON

5

1824.00

13:13:06

00076970832TRLO0

XLON

171

1824.00

13:13:06

00076970831TRLO0

BATE

5

1820.00

13:19:24

00076971001TRLO0

XLON

8

1820.00

13:19:24

00076971000TRLO0

XLON

29

1820.00

13:23:26

00076971109TRLO0

XLON

34

1820.00

13:23:26

00076971108TRLO0

XLON

69

1824.00

13:32:00

00076971648TRLO0

XLON

240

1828.00

13:35:15

00076971719TRLO0

XLON

203

1828.00

13:37:37

00076971778TRLO0

XLON

108

1828.00

13:37:37

00076971777TRLO0

BATE

58

1828.00

13:37:37

00076971776TRLO0

BATE

16

1830.00

13:46:37

00076971973TRLO0

XLON

214

1830.00

13:46:55

00076971979TRLO0

XLON

56

1830.00

13:47:04

00076971981TRLO0

XLON

78

1830.00

13:47:04

00076971980TRLO0

XLON

19

1830.00

13:48:04

00076972002TRLO0

XLON

238

1828.00

13:51:51

00076972168TRLO0

XLON

106

1828.00

13:51:51

00076972167TRLO0

BATE

214

1828.00

13:51:51

00076972166TRLO0

XLON

21

1828.00

13:51:51

00076972165TRLO0

BATE

38

1828.00

13:51:51

00076972164TRLO0

BATE

159

1828.00

13:57:08

00076972363TRLO0

BATE

214

1828.00

13:57:08

00076972362TRLO0

XLON

9

1826.00

14:05:22

00076972539TRLO0

XLON

17

1826.00

14:05:22

00076972538TRLO0

XLON

70

1826.00

14:07:06

00076972574TRLO0

XLON

96

1826.00

14:07:06

00076972573TRLO0

XLON

32

1826.00

14:07:06

00076972572TRLO0

XLON

206

1824.00

14:25:19

00076973257TRLO0

XLON

210

1824.00

14:25:19

00076973256TRLO0

XLON

158

1824.00

14:25:19

00076973255TRLO0

BATE

146

1824.00

14:25:19

00076973258TRLO0

BATE

24

1822.00

14:25:19

00076973262TRLO0

XLON

130

1822.00

14:25:19

00076973261TRLO0

XLON

86

1822.00

14:25:36

00076973302TRLO0

XLON

247

1826.00

14:42:21

00076974042TRLO0

XLON

4

1828.00

14:49:02

00076974380TRLO0

BATE

191

1830.00

14:52:17

00076974476TRLO0

XLON

46

1830.00

14:52:17

00076974475TRLO0

XLON

176

1830.00

14:53:17

00076974521TRLO0

BATE

250

1830.00

14:54:17

00076974569TRLO0

XLON

209

1830.00

15:00:17

00076974779TRLO0

XLON

83

1828.00

15:00:51

00076974819TRLO0

BATE

86

1828.00

15:02:54

00076974940TRLO0

XLON

181

1830.00

15:03:54

00076974973TRLO0

XLON

45

1830.00

15:03:54

00076974972TRLO0

XLON

92

1828.00

15:03:56

00076974978TRLO0

BATE

109

1830.00

15:07:00

00076975121TRLO0

XLON

119

1830.00

15:07:00

00076975120TRLO0

XLON

160

1830.00

15:11:00

00076975279TRLO0

XLON

215

1836.00

15:13:56

00076975359TRLO0

XLON

172

1836.00

15:14:56

00076975384TRLO0

BATE

213

1836.00

15:15:56

00076975423TRLO0

XLON

227

1834.00

15:18:45

00076975676TRLO0

XLON

213

1834.00

15:18:45

00076975675TRLO0

XLON

39

1834.00

15:18:45

00076975674TRLO0

BATE

121

1834.00

15:18:45

00076975673TRLO0

BATE

205

1832.00

15:34:30

00076976283TRLO0

XLON

14

1832.00

15:34:30

00076976282TRLO0

XLON

249

1832.00

15:34:30

00076976281TRLO0

XLON

177

1832.00

15:34:30

00076976280TRLO0

BATE

68

1830.00

15:54:26

00076977219TRLO0

XLON

164

1830.00

15:54:26

00076977218TRLO0

XLON

68

1830.00

15:54:26

00076977217TRLO0

XLON

229

1830.00

15:54:26

00076977216TRLO0

XLON

50

1832.00

15:54:26

00076977220TRLO0

XLON

247

1832.00

15:57:26

00076977312TRLO0

XLON

7

1830.00

15:57:27

00076977313TRLO0

XLON

23

1830.00

15:59:18

00076977537TRLO0

BATE

23

1830.00

16:03:28

00076977729TRLO0

BATE

355

1834.00

16:05:24

00076977839TRLO0

BATE

138

1834.00

16:09:24

00076978167TRLO0

BATE

100

1834.00

16:09:27

00076978172TRLO0

XLON

43

1834.00

16:09:27

00076978171TRLO0

XLON

25

1834.00

16:09:27

00076978170TRLO0

XLON

50

1834.00

16:09:27

00076978173TRLO0

XLON

311

1834.00

16:09:27

00076978174TRLO0

XLON

57

1834.00

16:09:27

00076978175TRLO0

XLON

23

1834.00

16:09:27

00076978176TRLO0

XLON

185

1834.00

16:09:27

00076978177TRLO0

XLON

130

1832.00

16:11:12

00076978235TRLO0

XLON

69

1832.00

16:12:49

00076978298TRLO0

XLON

87

1832.00

16:12:49

00076978297TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
