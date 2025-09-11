Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 11
11 September 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1826.5334 pence per share:
Date of purchase:
10 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
16,000
Lowest price paid per share (GBp):
1812.0000
Highest price paid per share (GBp):
1836.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1826.5334
Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,175,000. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,175,000. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1826.5602
12,000
BATS
1826.4530
4,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
32
1816.00
08:36:37
00076963010TRLO0
XLON
18
1816.00
08:36:37
00076963009TRLO0
XLON
202
1812.00
08:37:51
00076963027TRLO0
XLON
12
1814.00
08:39:01
00076963058TRLO0
XLON
1
1814.00
08:39:01
00076963057TRLO0
XLON
6
1816.00
08:42:57
00076963145TRLO0
XLON
17
1816.00
08:42:57
00076963144TRLO0
XLON
23
1816.00
08:45:53
00076963207TRLO0
XLON
19
1822.00
08:55:37
00076963553TRLO0
XLON
84
1822.00
08:55:46
00076963576TRLO0
XLON
292
1822.00
08:55:46
00076963577TRLO0
XLON
11
1822.00
08:55:46
00076963579TRLO0
XLON
42
1822.00
08:55:46
00076963578TRLO0
XLON
56
1822.00
08:59:27
00076963824TRLO0
XLON
212
1822.00
09:01:13
00076963916TRLO0
XLON
220
1822.00
09:22:48
00076964492TRLO0
XLON
164
1822.00
09:22:48
00076964491TRLO0
BATE
151
1822.00
09:22:48
00076964490TRLO0
BATE
65
1820.00
09:22:49
00076964496TRLO0
XLON
150
1820.00
09:22:49
00076964495TRLO0
XLON
217
1816.00
09:28:20
00076964620TRLO0
XLON
236
1812.00
09:36:00
00076964971TRLO0
XLON
32
1812.00
09:56:34
00076965553TRLO0
BATE
138
1812.00
09:56:34
00076965552TRLO0
BATE
4
1812.00
10:07:05
00076965847TRLO0
XLON
4
1812.00
10:07:05
00076965846TRLO0
XLON
4
1812.00
10:18:00
00076966010TRLO0
XLON
39
1812.00
10:18:00
00076966009TRLO0
XLON
47
1812.00
10:19:23
00076966042TRLO0
BATE
4
1812.00
10:19:23
00076966046TRLO0
XLON
12
1812.00
10:19:23
00076966045TRLO0
XLON
124
1812.00
10:23:07
00076966146TRLO0
XLON
180
1812.00
10:23:07
00076966145TRLO0
XLON
7
1812.00
10:23:07
00076966144TRLO0
BATE
100
1812.00
10:23:07
00076966143TRLO0
BATE
81
1824.00
10:50:16
00076966966TRLO0
XLON
41
1824.00
10:50:16
00076966964TRLO0
XLON
12
1822.00
10:50:16
00076966965TRLO0
BATE
137
1822.00
10:50:16
00076966963TRLO0
BATE
262
1822.00
10:50:16
00076966967TRLO0
XLON
13
1822.00
10:55:47
00076967071TRLO0
XLON
83
1822.00
10:56:19
00076967089TRLO0
XLON
25
1820.00
11:02:26
00076967274TRLO0
BATE
155
1820.00
11:02:26
00076967271TRLO0
BATE
46
1820.00
11:02:26
00076967275TRLO0
XLON
189
1820.00
11:02:26
00076967273TRLO0
XLON
4
1820.00
11:02:26
00076967272TRLO0
XLON
172
1824.00
11:20:28
00076967980TRLO0
BATE
2
1824.00
11:20:28
00076967979TRLO0
BATE
47
1826.00
11:44:02
00076968868TRLO0
XLON
4
1826.00
11:44:02
00076968869TRLO0
XLON
227
1830.00
11:58:07
00076969213TRLO0
XLON
175
1828.00
11:58:31
00076969221TRLO0
BATE
229
1828.00
11:59:07
00076969249TRLO0
XLON
77
1826.00
12:02:32
00076969362TRLO0
XLON
152
1826.00
12:02:32
00076969361TRLO0
XLON
217
1826.00
12:02:32
00076969363TRLO0
XLON
4
1824.00
12:35:00
00076969919TRLO0
XLON
4
1824.00
12:35:00
00076969918TRLO0
XLON
3
1824.00
12:37:00
00076970013TRLO0
XLON
4
1824.00
12:37:00
00076970012TRLO0
XLON
13
1824.00
12:37:00
00076970011TRLO0
XLON
1
1824.00
12:37:00
00076970014TRLO0
XLON
4
1824.00
12:39:00
00076970067TRLO0
XLON
150
1826.00
12:46:32
00076970222TRLO0
BATE
4
1826.00
12:46:32
00076970221TRLO0
BATE
4
1826.00
12:51:53
00076970269TRLO0
BATE
150
1826.00
12:51:53
00076970271TRLO0
BATE
7
1826.00
12:51:53
00076970270TRLO0
BATE
27
1824.00
12:57:03
00076970352TRLO0
XLON
36
1824.00
12:57:03
00076970351TRLO0
XLON
27
1824.00
12:57:03
00076970350TRLO0
XLON
18
1824.00
12:57:03
00076970349TRLO0
XLON
9
1824.00
12:57:03
00076970348TRLO0
XLON
16
1824.00
13:00:13
00076970413TRLO0
XLON
5
1824.00
13:00:13
00076970416TRLO0
XLON
13
1824.00
13:00:13
00076970415TRLO0
XLON
4
1824.00
13:00:13
00076970414TRLO0
XLON
4
1824.00
13:05:35
00076970667TRLO0
XLON
10
1824.00
13:05:35
00076970666TRLO0
XLON
4
1824.00
13:10:58
00076970773TRLO0
XLON
136
1824.00
13:13:06
00076970835TRLO0
XLON
79
1824.00
13:13:06
00076970834TRLO0
XLON
207
1824.00
13:13:06
00076970833TRLO0
XLON
5
1824.00
13:13:06
00076970832TRLO0
XLON
171
1824.00
13:13:06
00076970831TRLO0
BATE
5
1820.00
13:19:24
00076971001TRLO0
XLON
8
1820.00
13:19:24
00076971000TRLO0
XLON
29
1820.00
13:23:26
00076971109TRLO0
XLON
34
1820.00
13:23:26
00076971108TRLO0
XLON
69
1824.00
13:32:00
00076971648TRLO0
XLON
240
1828.00
13:35:15
00076971719TRLO0
XLON
203
1828.00
13:37:37
00076971778TRLO0
XLON
108
1828.00
13:37:37
00076971777TRLO0
BATE
58
1828.00
13:37:37
00076971776TRLO0
BATE
16
1830.00
13:46:37
00076971973TRLO0
XLON
214
1830.00
13:46:55
00076971979TRLO0
XLON
56
1830.00
13:47:04
00076971981TRLO0
XLON
78
1830.00
13:47:04
00076971980TRLO0
XLON
19
1830.00
13:48:04
00076972002TRLO0
XLON
238
1828.00
13:51:51
00076972168TRLO0
XLON
106
1828.00
13:51:51
00076972167TRLO0
BATE
214
1828.00
13:51:51
00076972166TRLO0
XLON
21
1828.00
13:51:51
00076972165TRLO0
BATE
38
1828.00
13:51:51
00076972164TRLO0
BATE
159
1828.00
13:57:08
00076972363TRLO0
BATE
214
1828.00
13:57:08
00076972362TRLO0
XLON
9
1826.00
14:05:22
00076972539TRLO0
XLON
17
1826.00
14:05:22
00076972538TRLO0
XLON
70
1826.00
14:07:06
00076972574TRLO0
XLON
96
1826.00
14:07:06
00076972573TRLO0
XLON
32
1826.00
14:07:06
00076972572TRLO0
XLON
206
1824.00
14:25:19
00076973257TRLO0
XLON
210
1824.00
14:25:19
00076973256TRLO0
XLON
158
1824.00
14:25:19
00076973255TRLO0
BATE
146
1824.00
14:25:19
00076973258TRLO0
BATE
24
1822.00
14:25:19
00076973262TRLO0
XLON
130
1822.00
14:25:19
00076973261TRLO0
XLON
86
1822.00
14:25:36
00076973302TRLO0
XLON
247
1826.00
14:42:21
00076974042TRLO0
XLON
4
1828.00
14:49:02
00076974380TRLO0
BATE
191
1830.00
14:52:17
00076974476TRLO0
XLON
46
1830.00
14:52:17
00076974475TRLO0
XLON
176
1830.00
14:53:17
00076974521TRLO0
BATE
250
1830.00
14:54:17
00076974569TRLO0
XLON
209
1830.00
15:00:17
00076974779TRLO0
XLON
83
1828.00
15:00:51
00076974819TRLO0
BATE
86
1828.00
15:02:54
00076974940TRLO0
XLON
181
1830.00
15:03:54
00076974973TRLO0
XLON
45
1830.00
15:03:54
00076974972TRLO0
XLON
92
1828.00
15:03:56
00076974978TRLO0
BATE
109
1830.00
15:07:00
00076975121TRLO0
XLON
119
1830.00
15:07:00
00076975120TRLO0
XLON
160
1830.00
15:11:00
00076975279TRLO0
XLON
215
1836.00
15:13:56
00076975359TRLO0
XLON
172
|
1836.00
15:14:56
00076975384TRLO0
BATE
213
1836.00
15:15:56
00076975423TRLO0
XLON
227
1834.00
15:18:45
00076975676TRLO0
XLON
213
1834.00
15:18:45
00076975675TRLO0
XLON
39
1834.00
15:18:45
00076975674TRLO0
BATE
121
1834.00
15:18:45
00076975673TRLO0
BATE
205
1832.00
15:34:30
00076976283TRLO0
XLON
14
1832.00
15:34:30
00076976282TRLO0
XLON
249
1832.00
15:34:30
00076976281TRLO0
XLON
177
1832.00
15:34:30
00076976280TRLO0
BATE
68
1830.00
15:54:26
00076977219TRLO0
XLON
164
1830.00
15:54:26
00076977218TRLO0
XLON
68
1830.00
15:54:26
00076977217TRLO0
XLON
229
1830.00
15:54:26
00076977216TRLO0
XLON
50
1832.00
15:54:26
00076977220TRLO0
XLON
247
1832.00
15:57:26
00076977312TRLO0
XLON
7
1830.00
15:57:27
00076977313TRLO0
XLON
23
1830.00
15:59:18
00076977537TRLO0
BATE
23
1830.00
16:03:28
00076977729TRLO0
BATE
355
1834.00
16:05:24
00076977839TRLO0
BATE
138
1834.00
16:09:24
00076978167TRLO0
BATE
100
1834.00
16:09:27
00076978172TRLO0
XLON
43
1834.00
16:09:27
00076978171TRLO0
XLON
25
1834.00
16:09:27
00076978170TRLO0
XLON
50
1834.00
16:09:27
00076978173TRLO0
XLON
311
1834.00
16:09:27
00076978174TRLO0
XLON
57
1834.00
16:09:27
00076978175TRLO0
XLON
23
1834.00
16:09:27
00076978176TRLO0
XLON
185
1834.00
16:09:27
00076978177TRLO0
XLON
130
1832.00
16:11:12
00076978235TRLO0
XLON
69
1832.00
16:12:49
00076978298TRLO0
XLON
87
1832.00
16:12:49
00076978297TRLO0
XLON
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916