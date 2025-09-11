Analysten-Bericht sieht St George Mining als nächsten Milliarden-Player im Bereich kritischer Rohstoffe - zusammen mit MP Materials und WA1 Resources

Anzeige / Werbung

Ein neuer Bericht des australischen Analysehauses Pitt Street Research rückt St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Das Unternehmen könne sich mit seinem Araxá-Projekt für Niob und Seltene Erden (REE) in Brasilien von einem Explorationsunternehmen in der Frühphase zu einem bedeutenden Akteur im globalen Markt für kritische Rohstoffe entwickeln.



Die am 1. August veröffentlichte Analyse bewertet St George Mining im Basisszenario mit 517 Mio. AUD (289 Mio. €) und im optimistischen Szenario mit bis zu 798 Mio. AUD (446 Mio. €). Diese Bewertungen entsprechen 25% des von Pitt Street geschätzten Nettobarwerts (NPV) des Araxá-Projekts, der auf 2,07 Mrd. AUD im Basisszenario und 3,19 Mrd. AUD im Bullenszenario beziffert wird.



Ein strategisches Projekt in erstklassiger Lage



Laut Bericht befindet sich das Araxá-Projekt "direkt neben der größten Niob-Mine der Welt", betrieben vom brasilianischen Konzern CBMM im Bundesstaat Minas Gerais. Die im April 2025 definierte erste JORC-konforme Ressourcenschätzung beläuft sich auf 41,2 Mio. Tonnen mit 0,68% Nb2O5 sowie 40,6 Mio. Tonnen mit 4,13% TREO. Daraus ergeben sich 280.000 Tonnen Niobiumoxid und 1,7 Mio. Tonnen Seltenerdoxide - bei einer bisherigen Erkundung von lediglich 10% der Projektfläche bis in Tiefen unter 100?Meter.



Pitt Street zieht einen aussagekräftigen Vergleich zum Mt Weld-Projekt von Lynas und betont, dass der TREO-Gehalt von Araxá bereits auf Branchenniveau liege. "Es besteht erhebliches Potenzial für eine Erweiterung der Ressource", heißt es in dem Bericht.



Bohrungen, Infrastruktur und beschleunigte Entwicklung



St George Mining hat nun ein umfassendes Bohrprogramm über 10.000 Meter begonnen - das erste seit der vollständigen Übernahme von Araxá im Februar 2025. Drei Bohrgeräte sind vor Ort aktiv, und Proben werden fortlaufend zur Analyse eingereicht. Pitt Street Research verweist auf einen möglichen Re-Rating-Effekt, falls die Ergebnisse eine Ressourcenerweiterung belegen.



Neben geologischen Vorteilen punktet das Projekt mit asphaltierten Straßen, Strominfrastruktur, geringem Länderrisiko und einer bergbaufreundlichen Verwaltung. Eine Absichtserklärung (MoU) mit der Regierung von Minas Gerais ermöglicht beschleunigte Genehmigungsverfahren. "Das neue Flaggschiffprojekt von St George könnte bereits 2027 in Produktion gehen", so die Analysten.



Niob und Seltene Erden im Aufwind



Niob, traditionell in hochfestem Stahl eingesetzt, gewinnt zunehmend Bedeutung in der Batterietechnologie. Bei einer Angebotskonzentration auf wenige Minen stieg der Preis bis Ende 2024 auf über 75 USD/kg - gegenüber 45 USD/kg vor wenigen Jahren.



Der Bericht verweist auf WA1 Resources (ISIN: AU0000190789), dessen Börsenwert nach der Luni-Entdeckung von 10 Mio. AUD auf über 1 Mrd. AUD gestiegen ist. St George könne, so Pitt Street, einen ähnlichen Wachstumspfad einschlagen.



Auch der Markt für Seltene Erden steht im Fokus: MP Materials (ISIN: US5533681012) erhielt kürzlich eine Kapitalspritze von 400 Mio. USD vom US-Verteidigungsministerium, Teil eines milliardenschweren Förderpakets. Apple investiert zusätzlich 500 Mio. USD in eine Verarbeitungseinrichtung für Seltene Erden in den USA - mit dem Ziel, Lieferketten abseits Chinas zu etablieren.



Eine mögliche Integration von St George Mining in diese Lieferketten - etwa über Abnahmeverträge - könnte zu einem entscheidenden Kurstreiber für das Unternehmen werden.



Ausblick: Wertschöpfung mit Rückenwind



Zusammenfassend sehen die Analysten von Pitt Street Research im Araxá-Projekt erhebliches Wertsteigerungspotenzial - vorausgesetzt, St George gelingt es, Ressourcen zu erweitern, Genehmigungen zu sichern und die Dynamik aufrechtzuerhalten. "Wir glauben, dass SGQ bei 25% des Projekt-NPV bewertet werden sollte", lautet das Fazit.



Mit einem klaren Entwicklungspfad, starker Investorennachfrage und positivem Rohstoffumfeld bleibt St George Mining ein Unternehmen, das Anleger im Blick behalten sollten.n zu einem weltweit bedeutenden Niob- und Seltenerdproduzenten zu machen.

