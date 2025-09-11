Unterföhring (ots) -Ausgezeichnete Unterhaltung. Gleich drei Entertainment-Programme der ProSiebenSat.1-Gruppe gewinnen den Deutschen Fernsehpreis 2025. Die neue ProSieben-Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" von und mit Joko Winterscheidt und von und mit Klaas Heufer-Umlauf wird als beste Show ausgezeichnet. Die zweite Staffel der Show aus dem Hause Florida Entertainment startet am Samstag, 20. September. Teddy Teclebrhan wird als bester Moderator für seine Moderation der ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?" mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrt. Katrin Hampus (Set-Design), Arkin Atcacan (Licht) und Mathias Blank (Requisite) gewinnen den Deutschen Fernsehpreis für die Ausstattung der Jubiläumsstaffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - produziert von der ProSiebenSat.1-Produktionsfirma Redseven Entertainment.Hannes Hiller, Senderchef ProSieben: "Drei Fernsehpreise für ProSieben-Programme - und das für drei so große, wunderbare Entertainment-Marken. Was für ein großartiger Abend. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben mit 'Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)' ein Genre quasi für ProSieben neu entdeckt. Teddy Teclebrhan hat WSMDS mit seiner besonderen Moderation ein sehr anderes Gesicht gegeben und die unfassbare Kraft dieser Show gezeigt. Und Katrin Hampus, Arkin Atcacan und Mathias Blank veredeln mit ihren Ausstattungs-Ideen jede GNTM-Folge. Die Auszeichnungen sind ein Beweis dafür, wie man mit besonderer Kreativität Shows einzigartig macht. Gratulation an Joko, Klaas, Teddy, Katrin, Arkin und Mathias und die Teams von Florida Entertainment, Redseven Entertainment und ProSieben. Ihr lebt 'We Love To Entertain You'."Pressekontakt:Christoph KörferVice President Entertainment Content Communicationsphone: +49 (0) 175 1815275email: christoph.koerfer@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 -1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6115346