Seit vielen Monaten steckt die Aktie von Siemens Healthineers mittlerweile in einer Seitwärtsbewegung fest. Dank der Kursgewinne vom Mittwoch könnte es aber nun zu einem ersten Befreiungsschlag kommen. Der Medizintechnikkonzern könnte sich durch einen milliardenschweren Verkauf von seiner Problemsparte trennen.Bereits am Mittwoch gab es Berichte, dass sich Healthineers von seinem Diagnostikgeschäft trennen könnte. Der Konzern habe mit großen Private-Equity-Unternehmen Sondierungsgespräche geführt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär