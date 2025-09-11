EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Positive Geschäftsentwicklung in H1 2025 durch strategischen Fokus auf profitables Small Ticket-Geschäft

Risiko im Portfolio erwartungsgemäß angestiegen

Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt

Fortsetzung der attraktiven Dividendenpolitik geplant Hamburg, 11. September 2025. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat im ersten Halbjahr 2025 ein Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern von 2,7 Mio. EUR (H1 2024: 2,8 Mio. EUR) erzielt. Damit liegt das Ergebnis nahezu gleichauf mit dem hohen Vorjahresniveau - bei einer sich weiter abschwächenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Positiv auf das Ergebnis wirkten sich in den ersten sechs Monaten insbesondere die Steigerung des Neugeschäftsvolumens (H1 2025: 54,3 Mio. EUR; H1 2024: 51,5 Mio. EUR) und die Erhöhung der Neugeschäftsmarge (H1 2025: 18,3 Prozent; H1 2024: 17,9 Prozent) aus. Zudem trugen die schlanke Kostenbasis und die attraktive Refinanzierungsstruktur positiv zum Ergebnis bei. Gegenläufig wirkte hingegen der erwartete, signifikante Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland, der sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wie angenommen bemerkbar machte. Insgesamt liegt die Entwicklung innerhalb des antizipierten Rahmens. Grundsätzlich profitiert die Risikolage nach wie vor von der strategischen Ausrichtung auf das kleinteilige Finanzierungsgeschäft mit einem durchschnittlichen Objektwert von rund 6.000 EUR und damit von der hohen Granularität und Diversifizierung im Portfolio. Insgesamt ist damit trotz eines zunehmenden Risikos die Ergebnislage nahezu auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, sagt: "Das erste Halbjahr 2025 war für die ALBIS insgesamt sehr erfreulich und bestätigte die strategische Ausrichtung auf das Small Ticket-Geschäft. Wir haben unsere Profitabilität plangemäß auf dem hohen Niveau des Vorjahres gehalten - trotz der erwarteten, signifikanten Zunahme der Unternehmensinsolvenzen und der allgemein herausfordernden makroökonomischen Lage. Unser Geschäftsmodell hat damit erneut seine Robustheit und Zukunftsfähigkeit verdeutlicht. Durch den klaren strategischen Fokus ist die ALBIS sehr gut aufgestellt, um ihren Weg auch in der zweiten Jahreshälfte - und darüber hinaus - erfolgreich fortzusetzen." Mit Blick auf das Gesamtjahr 2025 plant die ALBIS weiterhin mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen 100,0 Mio. EUR und 107,5 Mio. EUR. Am 1. Juli hatte die ALBIS die ursprüngliche Neugeschäftsprognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben und dies im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung näher erläutert. Hinsichtlich der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 rechnet die ALBIS unverändert mit einem Ergebnis vor Steuern nach IFRS im Rahmen von 4,5 Mio. EUR bis 5,75 Mio. EUR. Entsprechend wird die im April 2025 ausgegebene Prognose weiterhin bestätigt. Aufgrund des geplanten Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2025 wird die ALBIS voraussichtlich auch im Jahr 2026 wieder eine attraktive Dividende auszahlen können. Sascha Lerchl betont: "Gemäß unserer Dividendenpolitik streben wir erneut eine Dividendenzahlung von 0,08 EUR bis 0,10 EUR je Aktie an, um die Partizipation der Aktionäre am Geschäftserfolg der ALBIS zu bekräftigen. Um dies zu erreichen, setzen wir unseren strategischen Kurs konsequent weiter fort."



