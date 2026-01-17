Aktien: DAX bleibt über 25.000 Punkten, wieder nah an den Rekorden der Vorwoche. Aber ein weiterer Anstieg steht einigen Risikofaktoren gegenüber - was macht Trump weiter in Venezuela. Kommt jetzt Cuba oder Iran - sogar Grönland ins amerikanische Spiel? Auch in Asien finden sich einige die Anleger Störfelder. Also weitere Kursentwicklung ist durchaus fragil. Und wie es mit Trump's Privatkrieg gegen Powell und die Unabhängigkeit der FED weitergeht, ist auch noch offen. Auch die "Verschiebung" der us-amerikanischen gesetzkichen Rahmensetzung für die Krypto's lässt Fragen aufkommen. Unbeschwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin