Geberit hat 2025 in einem weiterhin schwachen Bau- und Renovierungsumfeld für eine positive Überraschung gesorgt. Währungsbereinigt legte der Nettoumsatz um 4,8 % zu - und damit deutlich stärker als der Markt. In Schweizer Franken entspricht das einem Plus von 2,5 % auf CHF 3'163 Mio. Angesichts hoher Zinsen, verhaltener Neubautätigkeit und Zurückhaltung im Wohnungsbau ist diese Entwicklung alles andere als selbstverständlich. Geberit zeigt einmal mehr, warum der Konzern als Qualitätsadresse unter den europäischen Bauzulieferern gilt: starke Marktstellung im Premium-Sanitärbereich, hohe Preissetzungsmacht
