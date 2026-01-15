Jona - Geberit hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem soliden Wachstum abgeschlossen. Nach bereits guten ersten neun Monaten übertraf das organische Wachstum im Schlussquartal sowohl die Unternehmens-eigenen als auch die Erwartungen der Analysten. Insgesamt entwickelte sich der Sanitärtechnikkonzern klar besser als der Markt. Und dies soll auch so bleiben. «Die Hauptpriorität für das laufende Jahr ist die weitere Stärkung der Marktposition», sagte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
