Hamburg, 3. März 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940) wird auf Basis vorläufiger, untestierter Zahlen nach heute gewonnenen Erkenntnissen aus der Jahresabschlusserstellung mit einem Ergebnis nach HGB von 6,6 Mio. EUR vor Steuern ihren kommunizierten Prognoserahmen für das vergangene Geschäftsjahr (4,0 bis 5,0 Mio. EUR) übertreffen. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen das Neugeschäftswachstum insbesondere im margenstarken Kernsegment Handel/Hersteller. Dies zeigt sich insbesondere in der Zunahme der operativen Erträge und der weiterhin guten Refinanzierung. Zusätzlich wirken positive Effekte aus Ausbuchungen von nicht mehr bestehenden Verbindlichkeiten. Auch die Personal- und Sachkosten entwickelten sich niedriger als geplant, allerdings stiegen die Risikokosten deutlicher als erwartet gegenüber dem Vorjahr an. Insgesamt überkompensieren die positiven Effekte aus dem operativen Geschäft die höheren Risikokosten. Dies bestätigt die strategische Ausrichtung auf das profitable Small Ticket-Geschäft mit hoher Granularität und Diversifizierung im Portfolio. Hieraus resultiert, dass die ALBIS ihr langfristiges Ambitionsniveau entlang ihrer Dividendenpolitik erreichen wird, eine Dividende von bis zu 0,10 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,09 EUR je Aktie) auszuschütten. Über den Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung werden Vorstand und Aufsichtsrat noch entscheiden. Nach heutigem Kenntnisstand im Zuge der laufenden Konzernabschlusserstellung wird das Konzernergebnis vor Steuern nach IFRS weiter innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 4,5 bis 5,75 Mio. EUR erwartet. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ALBIS Leasing Gruppe

