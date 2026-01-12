ALBIS Leasing hat im Geschäftsjahr 2025 gezeigt, dass man auch in einem schwierigen Umfeld wachsen kann - wenn das Geschäftsmodell sitzt. Das Neugeschäftsvolumen stieg auf 105,6 Mio. Euro und lag damit rund 4 % über dem Rekordniveau des Vorjahres. Gleichzeitig bewegt sich der Wert am oberen Ende des im Sommer angehobenen Prognosekorridors. Damit setzt ALBIS seinen nachhaltigen Wachstumskurs fort und markiert einen neuen historischen Bestwert. Für einen Spezialisten im kleinteiligen Leasinggeschäft ist das ein klares Signal: Die Nachfrage im Kernmarkt - Finanzierung überschaubarer Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
