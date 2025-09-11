Dauerrezession in Deutschland - und keine Besserung in Sicht. Hoffnungen ruhten auf den gewaltigen Schuldenpaketen, mit denen Investitionen angestoßen werden sollten. Doch die Bundesbank hat nachgerechnet, dass von dem finanzpolitischen Spielraum von rund 70 Milliarden Euro im Jahr 2025 durch das Schuldenpaket etwa 56 Milliarden Euro in konsumptive Transferausgaben fließen. Diese Miesere ist auch am Aktienmarkt ablesbar: Nach einem kurzen Aufflackern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
