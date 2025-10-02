EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Jochen Lischer für weitere 5 Jahre zum Mitglied des Vorstands und CFO der PWO AG bestellt Oberkirch, 2. Oktober 2025 - Der Aufsichtsrat der PWO AG hat in seiner Sitzung am 24. September 2025 einstimmig den Beschluss gefasst, Dipl.-Kfm. Jochen Lischer mit Wirkung zum 1. Juli 2026 für weitere 5 Jahre bis zum 30. Juni 2031 zum Mitglied des Vorstands und CFO zu bestellen. Die Entscheidung spiegelt das Vertrauen des Aufsichtsrats in die Fachkompetenz und Führungsstärke von Jochen Lischer wider. Er ist seit 2021 für die PWO AG tätig, zunächst als Prokurist und Director Finance & Controlling sowie seit 1. Juli 2023 als Mitglied des Vorstands und CFO. Jochen Lischer hat maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung der PWO-Gruppe in den letzten Jahren beigetragen. Er führte u.a. neue Instrumente in Finanzen, Controlling und Treasury ein, die der Gruppe zusätzliche Entwicklungsperspektiven eröffneten, da sie mit ihnen ihre Innovationskraft noch effektiver in Neugeschäft und Wachstum umsetzen konnte. Auch in seinen anderen Verantwortungsbereichen treibt Jochen Lischer mit seinem Team die Entwicklung konsequent entlang globaler Marktstandards voran. Der Aufsichtsrat wünscht Jochen Lischer für die kommenden Jahre weiterhin viel Erfolg.

PWO AG

Der Vorstand

Kontakt:

Charlotte Frenzel

Corporate Communications & Investor Relations

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com



PWO AG

Industriestraße 8

77704 Oberkirch

pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions

Die PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit. Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Machbaren.



