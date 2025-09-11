NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3250 auf 4500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Höhere Dynamik im Geschäft mit den neuen Produktkategorien untermauerten zwar den jüngsten Kursanstieg, schrieb Analyst Richard Felton am Mittwochabend. Die aktuellen Markterwartungen verlangten aber bereits einen starken Geschäftsverlauf./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

GB0002875804