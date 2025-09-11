Volkswagen und Rivian verkünden eine gemeinsame Beschaffungsinitiative für Halbleiter. Die im Zuge dieses Deals beschafften Chips sollen "in allen relevanten Modellreihen" beider Hersteller eingesetzt werden, die künftig auf der zonalen Elektronikarchitektur des gemeinsamen Joint Ventures basieren. Der Volkswagen-Konzern und Rivian haben sich im vergangenen Jahr verbündet, um die Entwicklung und Integration von Auto-Software voranzutreiben. Und das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
