Paul Singer | Adidas | BYD - so gut war das Klarna-IPO gar nicht!
|12:11
|Adidas steigt als Partner beim künftigen Audi-F1-Team ein
|11:54
|10:15
|Börse am Morgen: Adidas, ASML/Mistral, Cancom, Lufthansa, Novo Nordisk, Oracle Marktbericht
|Die Stimmung unter deutschen Versicherern hat sich im zweiten Quartal leicht verbessert. Laut GDV und Ifo-Institut stieg das Geschäftsklima über alle Sparten hinweg um drei Punkte auf 21,2. Besonders...
► Artikel lesen
|09:30
|Adidas: Aktie schießt durch die Decke - der Grund jetzt offiziell enthüllt!!!
|08:50
|Adidas: Neuer Millionen-Deal - das steckt dahinter
|Adidas tütet den nächsten fetten Deal ein: Nach der Mercedes-Kooperation zu Jahresbeginn hat der Sportartikelhersteller am Mittwoch einen Millionen-Vertrag mit Audi bekanntgegeben. Ab 2026 werden die...
► Artikel lesen
|12:02
|BYD: Nach Kurssturz - Insider greifen zu
|Die BYD-Aktie befindet sich zuletzt auf einer Talfahrt, die durch enttäuschende Q2-Zahlen nochmals verschärft wurde. Vor allem der intensive Wettbewerb in China, welcher einen intensiven Preiskrieg...
► Artikel lesen
|11:54
|11:38
|China Aug EV battery installations: CATL holds 42.35% share, BYD 20.85%
|10:27
|China's BYD plans to produce EVs locally in Europe by 2028
|09:30
|BYD: Aktie kollabiert - Grund für den Crash jetzt enthüllt!!!
|11:54
|10:05
|Klarna IPO Spotlights 10 Things to Know About the BNPL Consumer
|10:01
|Klarna stock jumped after IPO, but history points to a crash
|08:34
|Finanzdienstleister Klarna mit erfolgreichem US-Börsendebüt
|08:21
|Märkte am Morgen: CoreWeave, Klarna, PayPal, US-Elektroautomarkt, Renk, Carl Zeiss & Co
|Der DAX hat einen wechselhaften Tag hinter sich. Der Start war ordentlich, der Leitindex näherte sich der Marke von 23.900 Punkten. Dann rutschte er allerdings ab und schloss 0,36 Prozent tiefer bei...
► Artikel lesen
