Der US-Autobauer General Motors bleibt im laufenden Jahr auf der Überholspur. Zu den starken Kursgewinnen gesellt sich in dieser Woche eine neue Kaufempfehlung von Morgan Stanley. General Motors (GM) hat im zweiten Halbjahr 2025 kräftig zugelegt und liefert Anlegern beeindruckende Kursgewinne in Größenordnungen, die eher an eine Tech-Aktie erinnern. Nachdem die Aktie in den Sommermonaten noch auf dem Tiefpunkt lag, stieg der Kurs seit Jahresbeginn um fast 52 Prozent. In den letzten sechs Monaten verzeichnete die Aktie sogar ein Plus von über 60 Prozent. Besser schnitt keiner der großen Autobauer ab. Die Ergebnisse des Unternehmens übertrafen die Erwartungen, und die angehobene …