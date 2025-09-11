Neue, intelligente Benutzeroberfläche von Dalet vereinfacht selbst die komplexesten operativen Abläufe in der Produktions- und Medienlieferkette und ermöglicht es Benutzern, ihre Workflows in einer vertrauten, natürlichen Sprachoberfläche zu optimieren.

New York, NY/ ACCESS Newswire / 11. September 2025 / Dalet kündigte heute einen transformativen Sprung nach vorne für den Medienbetrieb an: agentenbasierte künstliche Intelligenz (KI), die das Dalet-Ökosystem in einer natürlichen Sprach- und Konversationsumgebung zusammenführt. Dalia ist weit mehr als ein KI-Chatbot, sondern vielmehr eine intelligente Ebene, die in Dalet Flex, Dalet Pyramid, Dalet InStream, Dalet Brio, und Dalet Amberfin eingebettet ist und dank einer Reihe von medienbewussten Agenten, die als Assistenten fungieren, komplexe Arbeitsabläufe in den Bereichen Erfassung, Produktion, Rechteverwaltung, Vertrieb und Archivierung erleichtert. Durch die Kombination der benutzerfreundlichen Eigenschaften von SaaS-Punktlösungen mit Dalets unternehmerischer Stärke sowie seiner Expertise in Architekturen und Workflows hat das Unternehmen einen wegweisenden Schritt nach vorne gemacht und bietet seinen Kunden nun die branchenweit leistungsfähigste und benutzerfreundlichste Supply-Chain-Lösung für Nachrichten, Sport und Medien.

"Nach einem Jahr der Entwicklung und Umsetzung unserer Produktstrategie freuen wir uns sehr, diese Vision nun zu realisieren", sagte Stephen Garland, Chief Product and Technology Officer von Dalet. "Vom ersten Tag an haben wir uns selbst und die Branche vor die Herausforderung gestellt, das nahtlose, benutzerorientierte Erlebnis zu bieten, das moderne Verbraucher erwarten. Was wir hier vorstellen, ist mehr als nur ein weiteres Tool oder ein weiterer KI-Chatbot. Es ist eine Intelligenz, die über einen Agenten hinausgeht -ein transformativer Sprung, der das gesamte Dalet-Ökosystem unter einer einzigen Schnittstelle vereint. Mit dieser Neuerung können Medienschaffende ihre Arbeitsweise völlig neu denken und die volle Leistungsfähigkeit unserer Plattform im Rahmen einer Konversation mit einem vertrauenswürdigen Assistenten ausschöpfen."

Lesen Sie in Stephens Artikel mehr über die Produktstrategie und den Weg von Dalet: Breaking the Bottleneck: Building Time to Value Solutions.

Die agentenbasierte Schnittstelle baut auf Dalets Open-Core-API auf und ist auf einer Ebene oberhalb aller Anwendungen im Dalet-Portfolio angesiedelt. Dadurch bietet sie einen zentralen, konversationellen Einstiegspunkt für leistungsstarke Funktionen. Benutzer können den Agenten anweisen, Assets zu lokalisieren, Titelsammlungen auf der Grundlage des Rechtestatus zu erstellen, Überprüfungs-Workflows auszulösen oder Live-Erfassungen zu planen. Das System führt diese Aufgaben anschließend durchgängig aus.

Im Gegensatz zu generischen Chatbots sind die konversationelle KI-Schnittstelle und die Agenten von Dalet "medienbewusst": Sie wurden mit der firmeneigenen Orchestrierungs- und Medien-Engine von Dalet trainiert und nicht mit Kundendaten. Dies ermöglicht Benutzern eine sichere Interaktion mit einer breiten Palette von Medientypen direkt im Chat. Das Training und die Analyse der Medien erfolgen innerhalb der Kernplattform, wodurch eine vollständige Kontrolle darüber gewährleistet ist, welche Engines auf die Inhalte der Kunden zugreifen. Die KI-Agenten von Dalet wissen, wie sie Inhalte suchen, schneiden, transkodieren und verpacken sollen, ohne dass Benutzer den Chat dafür verlassen müssen. Dieser Ansatz ergänzt herkömmliche Benutzeroberflächen für viele alltägliche Aufgaben und gibt Benutzern die Möglichkeit, komplexe Vorgänge mühelos auszuführen.

Einblicke in Dalets innovatives internes Startup

Die neuen Fähigkeiten von Dalets agentenbasierter KI sind das Ergebnis des mutigen Innovationsansatzes des Unternehmens, der von Stephen Garland, CPTO von Dalet, vorangetrieben wird. Auf der Basis seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Innovationen in anderen Branchen hat Stephen eine Strategie für die Medienbranche definiert und umgesetzt, die die Strenge einer Enterprise-Roadmap mit der Agilität eines Start-ups kombiniert. Um diese Vision zu beschleunigen, gründete er ein "Start-up innerhalb von Dalet". Das funktionsübergreifende Team wurde von Erwan Kerfourn gemeinsam mit Matteo De Martinis und Aaron Kroger geleitet.

"Dies begann innerhalb von Dalet als Skunk Works - ein Labor im Stil eines Start-ups, in dem ein funktionsübergreifendes Team mit halsbrecherischer Geschwindigkeit arbeiten konnte", sagte Erwan Kerfourn. "Durch die Verbindung dieser Experimentierfreiheit mit der agilen Architektur von Dalet konnten wir kühne Ideen in einen marktreifen Durchbruch verwandeln. Das Ergebnis ist eine intelligente Ebene, die sich wie ein medienkompetenter Kollege verhält, Reibungsverluste in Arbeitsabläufen beseitigt und Kunden neue Freiheiten gibt, um Inhalte mit bislang ungekannter Geschwindigkeit zu erstellen, zu vermarkten, zu vertreiben und zu veröffentlichen."

Das Team konnte äußerst schnell und im Einklang mit der Gesamtstrategie von Dalet arbeiten, experimentieren, iterieren und bahnbrechende Ideen auf den Markt bringen, ohne das Tagesgeschäft zu stören.

Erleben Sie Dalia auf der IBC2025 - Halle 7, Stand A43

Messebesucher sind eingeladen, einen Gesprächstermin mit dem Dalia-Team zu vereinbaren, um selbst zu sehen, wie Organisationen mithilfe der neuesten Innovation von Dalet ihre betriebliche Effizienz steigern und neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen können.

Termin jetzt vereinbaren: www.dalet.com/events/ibc

Über Dalet

Dalet ermöglicht es medienreichen Unternehmen, ihre Produktions- und Vertriebs-Workflows zu transformieren, indem sie ihre Medienabläufe beschleunigen, Kollaboration maximieren und aus Inhalten höhere Werte schaffen. Wir sind ein führender Anbieter von Medientechnologie und Mediendienstleistungen, der seit mehr als drei Jahrzehnten für Innovationskraft steht. Unsere Softwarelösungen geben Content-Profis und Geschichtenerzählern auf der ganzen Welt Zugriff auf bessere Kontrolle, größere Sichtbarkeit und höhere Produktivität. Führende Organisationen wie die Fox Networks Group, der Arsenal Football Club, MediaCorp und die BBC vertrauen bei der Unterstützung ihrer täglichen Content-Abläufe auf Dalet. Unser Team wird von einer Leidenschaft für Medien angetrieben und setzt sich für eine Welt ein, in der fesselnde Geschichten wunderschön gestaltet, mühelos erzählt und mit Bedacht vermittelt werden. Erfahren Sie mehr unter www.dalet.com

Pressekontakt

Melissa Harding

Grithaus Agency

(e) melissa@grithaus.agency

(p) +44 7594 079738

QUELLE: Dalet

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80999Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80999&tr=1



