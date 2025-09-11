Elon Musk verteidigt hauchdünn seinen Titel als reichster Mensch der Welt. Doch Oracle-Gründer Larry Ellison rückt mit einem historischen Kursfeuerwerk gefährlich nahe. Binnen eines Tages schoss Ellisons Vermögen um fast 89 Milliarden US-Dollar in die Höhe. Der KI-Boom treibt die Tech-Milliardäre zu neuen Höhen. Wie lange kann Musk die Spitze noch halten? Der Tesla-CEO hält diesen Titel bereits seit rund 300 Tagen, jedoch hat Larry Ellison, Mitbegründer von Oracle, durch den jüngsten Anstieg der Oracle-Aktien massiv aufgeholt. Laut dem Bloomberg Billionaires Index liegt Musk aktuell mit einem Vermögen von 384 Milliarden US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
