China verbucht im August mit einem Absatz von 1,4 Millionen Elektroautos und Plug-in-Hybriden einen neuen Jahreshöchstwert. Vor allem die reinen E-Autos entwickeln sich überproportional dynamisch. Auch der Anteil von Stecker-Pkw insgesamt am Gesamtmarkt bleibt hoch - und kratzt weiter an der 50%-Marke. Die üblichen Marktführer können allerdings wenig punkten. Die neueste Statistik der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) weist für
