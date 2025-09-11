Amazon plant offenbar, seine Lieferfahrer:innen mit einer hauseigenen Augmented-Reality-Brille auszustatten. Die sogenannte Amelia-Version kommt noch vor der Jayhawk, die für Verbraucher:innen geplant ist. Laut der der News-Seite The Information arbeitet Amazon unter dem Codenamen Jayhawk an Augmented-Reality-Brillen. Sie sollen Mikrofon, Lautsprecher, Kamera und ein vollfarbenes Display in nur einem Auge enthalten. Das scheint aber noch nicht alles ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n