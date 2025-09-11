Die Mercedes-Benz-Aktie klemmt fest in der Range von 48 bis 55 €. Am Donnerstag verliert sie aktuell -1,2% und steht bei rund 51 €. Wann löst sich die Bremse? Technologisch noch im Rückstand Auf der zurzeit laufenden IAA wollte Ola Källenius, CEO von Mercedes, dem Kanzler Merz den Motorraum des neuen Modells zeigen. Die Sache ging schief, die Motorhaube klemmte. Diese Episode sollte nicht überbewertet werden, jedoch ist sie ein Sinnbild des derzeitigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
