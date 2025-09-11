Zürich - Der Dollar hat am Donnerstagnachmittag nach geldpolitischen Äusserungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und US-Inflationszahlen an Boden verloren. Der Euro legt gegenüber dem «Greenback» damit deutlich zu auf 1,1733 Euro am Nachmittag nach noch 1,1687 am Mittag. Auch zum Franken gibt der Dollar leicht nach und steht am Nachmittag bei 0,7959 Franken. Am Mittag stand das Paar bei 0,7995. Der Euro notiert derweil minimal tiefer zum Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab