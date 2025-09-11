Wachstumsmarkt Wasseraufbereitung: De.mem profitiert vom globalen Trend

Anzeige / Werbung

Wasser ist ein kostbares Gut - und dessen Aufbereitung ein boomender Markt. Angesichts von Klimawandel, zunehmender Industrialisierung und wachsender Weltbevölkerung erwarten Analysten weiterhin stabile Zuwächse im Bereich der Wasser- und Abwassertechnologie. Davon profitiert auch das australische Unternehmen De.mem, das sich auf smarte, automatisierte Systeme zur Wasserreinigung spezialisiert hat.

Membranfilter als Wachstumstreiber

Eine aktuelle Studie des kanadischen Analysehauses Precedence Research sieht allein für den US-Markt ein dynamisches Wachstum: Von 68,5?Mrd. Dollar im Jahr 2025 soll der Markt für Wasser- und Abwasseraufbereitung bis 2034 auf rund 123,8?Mrd. Dollar zulegen. Besonders im Fokus steht dabei die sogenannte Membranfiltration. Technologien wie Umkehrosmose, Ultrafiltration oder Nanofiltration gelten als besonders effizient - und platzsparend im Anlagenbau.

Diese Verfahren finden zunehmend Anwendung in der Rohstoffindustrie, der Pharma- und Lebensmittelbranche sowie im Energiesektor. Parallel dazu wächst der Bedarf an Serviceleistungen. Denn die technischen Anforderungen steigen, und mit ihnen die Nachfrage nach professioneller Wartung und unterbrechungsfreiem Betrieb. Die Branche entwickelt sich zunehmend zu einem Dienstleistungsmarkt.

Region Asien/Pazifik mit besonders starkem Wachstum

Auch auf globaler Ebene zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend. Laut Cognitive Market Research soll der weltweite Markt für Wasser- und Abwasseraufbereitung von 371,8?Mrd. Dollar (2025) auf 656,5?Mrd. Dollar im Jahr 2033 anwachsen - bei einer jährlichen Wachstumsrate von 7,4 Prozent.

Spitzenreiter in dieser Entwicklung ist die Region Asien/Pazifik. Dort wird mit einem Zuwachs von 89,0?Mrd. auf 167,1?Mrd. Dollar gerechnet. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 8,2 Prozent. Für De.mem ein klarer Vorteil: Das Unternehmen ist in dieser Region stark vertreten und bestens vernetzt.

Servicegeschäft als Schlüssel zum Erfolg

De.mem-CEO Andreas Kroell betont die Bedeutung des Servicegeschäfts für das Unternehmen: "Beide Segmente sind stark miteinander verbunden, da im Rahmen der Wartung von Anlagen i.d.R. auch Chemikalien wie z.B. Entkalkungsmittel nachgefüllt werden. Deshalb stellt der Bereich 'Services' in der Tat ein wesentliches Wachstumssegment für das Unternehmen dar."

Viele der installierten Systeme von De.mem sind hochautomatisiert. Sie lassen sich aus der Ferne überwachen, steuern und warten - ein wichtiger Pluspunkt im globalen Wettbewerb. Ein anschauliches Beispiel: die Wasseraufbereitungsanlagen für den Rohstoffkonzern Rio Tinto in der Bauxitmine Amrun im Norden von Queensland. Dort verantwortet De.mem bereits seit 2016 den Betrieb. Im Jahr 2022 wurde die bestehende Zusammenarbeit in einen dreijährigen Servicevertrag mit einem Volumen von rund 1,7?Mio. AUD überführt. Damit setzt De.mem auf wiederkehrende Umsätze mit stabiler Basis - ein strategischer Vorteil in einem stark wachsenden Marktumfeld.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

