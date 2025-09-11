Stardust Solar meldet Rekord-Auftragsbestand von 3,5 Mio.

Anzeige / Werbung

1 Mio. $ Neugeschäft binnen eines Monats



Stardust Solar Energy Inc. (ISIN: CA8552811017) vermeldet starken Auftrieb: Im August 2025 konnte das Unternehmen Neuaufträge im Wert von rund 1 Mio. $ verbuchen. Der gesamte Projekt-Auftragsbestand steigt damit auf etwa 3,5 Mio. $.



Der kräftige Auftragseingang unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach Solardach- und Batteriespeicherlösungen in Nordamerika. Mit Präsenz in 97 Territorien setzt Stardust Solar auf ein erprobtes Modell aus praxisnaher Ausbildung und standardisierten Prozessen - Grundlage für schnelles Wachstum bei stabiler Qualität.



Breite Nachfrage aus Privat- und Geschäftskunden



"Das Hinzufügen von 1 Million US-Dollar zu unserem Solarprojekt-Auftragsbestand in nur einem Monat unterstreicht die starke und anhaltende Nachfrage, die wir sowohl von privaten Haushalten als auch von kleinen Unternehmen sehen", erklärt CEO und Gründer Mark Tadros. "Die Kombination aus Wohn-, Gewerbe- und Speicherprojekten, die wir im August sichern konnten, zeigt eine breit abgestützte Dynamik. Mit gefüllten Installationskalendern und verplanten Montageteams sind wir gut aufgestellt für ein starkes Quartalsende und weiteres Wachstum im vierten Quartal."



Umsetzungsschub in der zweiten Jahreshälfte

Die neu unterzeichneten Verträge umfassen ein vielfältiges Projektportfolio, das überwiegend in der zweiten Hälfte 2025 umgesetzt werden soll. Der Projektstart hängt dabei von Genehmigungen und Netzanschlüssen ab. Mit zentral gesteuerten Ingenieurteams, klaren Bauplänen und etabliertem Projektmanagement sorgt Stardust Solar für reibungslose Abläufe - sowohl bei privaten als auch gewerblichen Kunden. Besonders dynamisch entwickelt sich der Bereich Batteriespeicher: Er steigert die Projektwerte und verbessert zugleich die Versorgungssicherheit für die Endkunden.



Auftragsbestand als Signal für die künftige Entwicklung



Für Anleger ist der Auftragsbestand eine entscheidende Kennzahl: Er umfasst sämtliche unterzeichneten, aber noch nicht umgesetzten Verträge - sowohl im Eigenbetrieb als auch im Franchisegeschäft. Mit aktuell 3,5 Mio. $ liegt dieser Wert nahezu auf dem Niveau des gesamten Jahresumsatzes 2024 (3,61 Mio. $). Das verdeutlicht die Dynamik, die Stardust Solar in den kommenden Monaten in Umsätze umwandeln kann.



Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

Enthaltene Werte: CA8552811017