KI stellt gerade die Pharmabranche vollständig auf den Kopf. Moderne Algorithmen durchforsten riesige Datenmengen, finden vielversprechende Therapieansätze und bringen die Wirkstoffentwicklung in Rekordtempo voran. Diese Effizienzsteigerung ist ein absoluter Gamechanger. Sie spart nicht nur Milliarden, sondern erhöht auch spürbar die Erfolgsquoten und katapultiert vor allem agile Unternehmen nach vorne. Während die schwerfälligen Großkonzerne mühsam ihre Forschungsabteilungen digitalisieren mischen disruptive Start-ups mit cleveren KI-Plattformen den Markt auf. Genau in dieser Dynamik liegen einzigartige Chancen für Investoren, wenn man sie zu entschlüsseln weiß. Wir sehen uns heute den dänische Pharmagiganten Novo Nordisk, den KI-Spezialisten NetraMark Holdings und den deutsche Forschungsdienstleister Evotec genauer an.

