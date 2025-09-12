© Foto: Dall-EDie Micron-Aktie setzt ihre Rallye fort. Nach einer bullishen Citi-Prognose steigt der Kurs erneut und markiert damit sieben Tage ununterbrochen im Plus.Die Aktie von Micron Technology setzte am Donnerstag ihre eindrucksvolle Aufwärtsbewegung fort und hat den siebten Handelstag in Folge im Plus geschlossen. Der Kurs sprang im Tagesverlauf um 8,4 Prozent auf 151,70 US-Dollar, nachdem Citigroup das Kursziel für den Speicherchip-Hersteller von 150 auf 175 US-Dollar anhob und die Kaufempfehlung bestätigte. Stärkste Rallye des Jahres Die Micron Aktie notierte zuletzt nachbörslichen bei 150,57 US-Dollar, was ein Plus von 7,55 Prozent markiert und den höchsten Kursanstieg seit Monaten bedeutet. In …Den vollständigen Artikel lesen ...
