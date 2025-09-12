Die Aktie des Speicherchip-Spezialisten Micron zieht weiter in die Höhe. Eine optimistische Einschätzung der US-Bank Citi sorgt für kräftigen Rückenwind und beflügelt die Fantasie rund um Künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur. Citi hebt Prognosen deutlich an Die Analysten von Citi erwarten, dass Micron bei der Präsentation seiner Zahlen für das vierte Quartal am 23. September eine Prognose vorlegen wird, die weit über den bisherigen Markterwartungen liegt. Als Treiber nennen sie höhere Verkäufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de