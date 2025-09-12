Die schwachen Quartalszahlen sind bei Thyssenkrupp längst vergessen. Mittlerweile notiert die Aktie wieder im zweistelligen Bereich und nähert sich dem 52-Wochen-Hoch bei 11,62 Euro. Der Konzern übt derweil harsche Kritik an der EU wegen der Stahlsparte. Gute Nachrichten gibt es von der Marinesparte TKMS.Thyssenkrupp Steel kritisiert, dass russische Stahlunternehmen trotz der Sanktionen in die EU liefern dürfen. "Es ist doch grotesk, dass die EU nach wie vor Stahlimporte in großem Stil aus Russland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär