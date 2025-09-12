Der Verwaltungsrat empfiehlt seinen Aktionären, das Angebot von BBVA abzulehnen. Er hält das Angebot für eine Unterbewertung der eigenen Bank.Der Verwaltungsrat von der spanischen Bank Sabadell hat am Freitag eine ablehnende Empfehlung in Bezug auf das feindliche Übernahmeangebot der BBVA ausgesprochen und erklärt, dass das Angebot des spanischen Wettbewerbers die Bank unterbewerte. Er empfiehlt seinen Aktionären einstimmig, das Angebot abzulehnen. Die Stellungnahme folgt auf die formelle Einleitung des Angebots durch BBVA, das sich auf rund 15,3 Milliarden Euro (17,95 Milliarden US-Dollar) beläuft. Auch wenn es sich bei der Empfehlung des Vorstands lediglich um eine Fairness Opinion …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE