Basel - Der Pharmazulieferer Lonza hat den US-Amerikaner Jason Berndt per Oktober 2025 zum Leiter des Bereichs Group Operations und stellvertretenden Geschäftsführer ernannt. Damit wird er laut einer Mitteilung vom Freitag auch Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen. Berndt verfügt den Angaben zufolge über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im operativen Geschäft und hatte zuvor verschiedene Führungspositionen bei Pharma- und Konsumgüterunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab