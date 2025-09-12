Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
05/09/2025
FR0013230612
2 760
19.1221
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/09/2025
FR0013230612
1 304
19.0781
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
09/09/2025
FR0013230612
3 994
19.0630
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
10/09/2025
FR0013230612
2 048
18.9851
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
11/09/2025
FR0013230612
3 594
19.1620
XPAR
TOTAL
13 700
19.0907
