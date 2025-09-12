Die Aktien der Rückversicherer führen zum Wochenschluss die Gewinnerliste im DAX an. Hannover Rück gewinnt mehr als drei Prozent, Munich Re kann gut ein Prozent zulegen. Unterstützung erhalten die Papiere von positiven Analystenkommentaren. In den vergangenen Wochen standen die Papiere noch deutlich unter Druck. Im Ein-Monatsvergleich gehören beide Titel zu den sieben schwächsten im deutschen Leitindex.Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie von Hannover Rück von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
