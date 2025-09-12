Shell hat mit dem deutschen Reedereikonzern Hapag-Lloyd einen mehrjährigen Vertrag zur Lieferung von verflüssigtem Biomethan abgeschlossen. Die Vereinbarung gilt ab sofort und knüpft an die bereits 2023 gestartete strategische Partnerschaft an, die darauf abzielt, den Einsatz alternativer, klimafreundlicher Schiffskraftstoffe voranzutreiben.Biomethan - auch Bio-LNG genannt - nimmt dabei eine Schlüsselrolle in der Dekarbonisierungsstrategie von Hapag-Lloyd ein. Das Unternehmen strebt bis 2045 einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
