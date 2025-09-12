Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag klar tiefer. Dabei zeichnet das Schwergewicht Novartis für den grössten Teil der Verluste verantwortlich. Auch sonst hat sich die Stimmung im Verlaufe des Vormittags stetig eingetrübt. Vor dem anstehenden Wochenende halten sich Anleger eher zurück, ist im Markt zu hören. So rückt vor allem der in der kommenden Woche anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed immer mehr in den Fokus der Anleger. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab