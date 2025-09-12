DJ Uniper holt neuen Finanzchef von Eon - Personalchefin im Vorstand

DOW JONES--Der Energieversorger Uniper ersetzt die zum Autozulieferer Aumovio wechselnde Finanzvorständin Jutta Dönges durch Christian Barr. Der Eon-Manager, derzeit Vorstand des schwäbischen Regionalversorgers Lechwerke, soll zum 1. November die Finanzen von Uniper auf Vorstandsebene verantworten, wie das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.

Überdies führt Uniper ebenfalls zum November ein neues Vorstandsressort für Personal und Transformation ein, das Fabienne Twelemann übernehmen soll, die seit dem vergangenen Jahr Leiterin des Personalbereichs ist. Twelemann werde Arbeitsdirektorin und CTO. Auch sie war früher für Eon tätig.

Verlängert um jeweils fünf Jahre hat der Aufsichtsrat die Verträge von COO Holger Kreetz und CCO Carsten Poppinga.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 06:32 ET (10:32 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.