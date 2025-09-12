Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US6273333053 Sadot Group Inc. 12.09.2025 US6273334044 Sadot Group Inc. 15.09.2025 Tausch 10:1
US1850631045 Clearside Biomedical Inc. 12.09.2025 US1850632035 Clearside Biomedical Inc. 15.09.2025 Tausch 15:1
US16936R1059 China Automotive Systems Inc. 12.09.2025 KYG2125H1011 China Automotive SYS Inc. 15.09.2025 Tausch 1:1
CA03770A1093 Apollo Silver Corp. 12.09.2025 CA03770A3073 Apollo Silver Corp. 15.09.2025 Tausch 5:1
