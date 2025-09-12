Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nachgegeben und auf dem Tagestief geschlossen. Hauptgrund dafür war laut Händlern das Marktschwergewicht Novartis, das nach einer Verkaufsempfehlung stark unter Druck stand. Kurzzeitige Erholungsversuche liefen rasch wieder aus. Ansonsten sei das Geschäft ruhig und ohne klaren Trend verlaufen, hiess es am Markt. «Die Volumen waren zu dünn, um wahr zu sein», meinte ein Marktbeobachter. Zudem blicken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab