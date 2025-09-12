Kinaxis Inc. (TSX: KXS), ein führender Anbieter von KI-Lösungen für die Lieferkettenkoordination, gab heute eine neue Partnerschaft mit Workday bekannt, in deren Rahmen ein KI-gestütztes, agentenbasiertes Framework für Kinaxis Maestro und Workday Adaptive Planning kombiniert wird. Dadurch erhalten Kunden einen einheitlichen Überblick über ihre Betriebs-, Finanz- und Personaldaten, um schnellere und sicherere Entscheidungen treffen zu können.

Führungskräfte in der Wirtschaft sehen sich heute mit zunehmenden Störungen und Unsicherheiten konfrontiert, doch wichtige Funktionen werden nach wie vor isoliert voneinander ausgeführt. Lieferkette, Finanzen und Personalwesen arbeiten oft nach unterschiedlichen Zeitplänen, sodass Führungskräfte mit veralteten oder unvollständigen Informationen konfrontiert sind. Infolgedessen sind Unternehmen einem erhöhten Risiko latenter Reaktionszeiten und ungenauer Ziele ausgesetzt, was dazu führt, dass Chancen für bessere Entscheidungen verpasst werden.

Durch diese vernetzte Lösung können Unternehmen die finanziellen und personellen Auswirkungen von Ereignissen in der Lieferkette in Echtzeit erkennen. Wenn beispielsweise die Nachfrage sprunghaft ansteigt, können Führungskräfte innerhalb von Minuten statt Wochen die Auswirkungen auf die Margen, den Personalbedarf und die Produktionsoptionen abwägen, um profitable Wachstumsentscheidungen zu treffen. Wenn ein Lieferant ausfällt, können Führungskräfte Alternativen modellieren und sofort die Auswirkungen auf Umsatz, Kosten und Personal sehen. Diese funktionsübergreifende Szenarioplanung wird dazu beitragen, schnellere Kurswechsel und eine stärkere Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

"Zum ersten Mal gehen die Realitäten der Lieferkette, die Finanzprognosen und die Personalstrategien Hand in Hand", sagte Robert Courteau, Executive Chair bei Kinaxis. "Dank eines agentenbasierten Frameworks, das Kinaxis und Workday miteinander verbindet, können Führungskräfte innerhalb weniger Minuten sicher handeln, Margen schützen, Kundenverpflichtungen einhalten und durch vernetzte Szenarioplanung Resilienz aufbauen. Hunderte gemeinsame Kunden nutzen bereits beide Plattformen. Diese Partnerschaft baut auf dieser Grundlage auf, um einen noch größeren Mehrwert zu schaffen."

"In der sich schnell verändernden Geschäftswelt von heute müssen Führungskräfte wichtige Entscheidungen schneller denn je treffen, haben jedoch häufig mit unzusammenhängenden Daten zu kämpfen", so Rob Enslin, President und Chief Commercial Officer bei Workday. "Diese Partnerschaft mit Kinaxis wird unseren Kunden einen einheitlichen Überblick über ihre Personal-, Finanz- und Lieferkettendaten verschaffen und sie in die Lage versetzen, flexibel zu reagieren und profitables Wachstum voranzutreiben."

Diese vernetzte Lösung hilft Kunden dabei:

schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen Szenarioplanung in den Bereichen Beschaffung, Finanzen und Personalwesen bietet Führungskräften KI-gestützte Modellierung und hilft ihnen dabei, schnelle und sichere Entscheidungen zu treffen.

Szenarioplanung in den Bereichen Beschaffung, Finanzen und Personalwesen bietet Führungskräften KI-gestützte Modellierung und hilft ihnen dabei, schnelle und sichere Entscheidungen zu treffen. stärkere finanzielle Ziele zu erreichen Verpflichtungen, die auf der Realität des Betriebs und der Belegschaft basieren.

Verpflichtungen, die auf der Realität des Betriebs und der Belegschaft basieren. die Flexibilität ihrer Belegschaft zu steigern Zeitarbeitskräfte, Überstunden und Einstellungsbedarf werden direkt in die Planung einbezogen.

Zeitarbeitskräfte, Überstunden und Einstellungsbedarf werden direkt in die Planung einbezogen. branchenspezifischen Mehrwert zu erzielen gemeinsame Angebote für Konsumgüter, Biowissenschaften, Hightech, Automobilindustrie und Gesundheitswesen.

Für weitere Informationen über Kinaxis besuchen Sie bitte kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der modernen Lieferketten-Orchestrierung, das komplexe globale Lieferketten antreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Koordinierung der Lieferkette, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen auf uns, weil wir die nötige Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, um mit der heutigen Volatilität und den Störungen zurechtzukommen. Für weitere Neuigkeiten und Informationen besuchen Sie bitte kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

