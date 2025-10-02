Durch die Verbindung von KI-gestützter Lieferkettenkoordination und Innovationen im Bereich seltener Krankheiten werden wichtige Therapien für Patienten, die diese benötigen, schneller bereitgestellt

Kinaxis (TSX:KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Lieferkettenkoordination, gab heute bekannt, dass Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi), ein führendes internationales Biopharma-Unternehmen, sich für die Implementierung der Kinaxis Maestro-Plattform entschieden hat, um die End-to-End-Zusammenarbeit innerhalb seines Partnernetzwerks zu erleichtern, datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen und die Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten mit wichtigen Therapien zu unterstützen.

Die Mission von Sobi besteht darin, die Behandlung von 95 der seltenen Krankheiten zu ermöglichen, für die es noch keine zugelassenen Therapien gibt. Dabei ist Sobi in einem komplexen Bereich des Gesundheitswesens tätig, in dem dringender Bedarf besteht. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden, hat sich auf Hämatologie, Immunologie und Spezialbehandlungen spezialisiert und versorgt jährlich über 40.000 Patienten in 55 Ländern mit innovativen Therapien. Die Geschäftstätigkeit von Sobi wirkt sich direkt auf die Lebensqualität von Patienten mit seltenen Erkrankungen aus und erfordert ein hohes Maß an Schnelligkeit, Präzision und Transparenz entlang der gesamten Lieferkette.

Die fortschrittlichen Funktionen von Maestro bei der Szenarienplanung, der zentralisierten Datenverwaltung und der attributbasierten Planung werden Sobi unterstützen, die Vernetzung mit Partnern zu stärken, den Geschäftsbetrieb zu skalieren und schneller auf potenzielle Störungen zu reagieren. Im Ergebnis wird die Versorgung von Patienten mit hohem medizinischen Bedarf mit wichtigen Therapien für seltene Krankheiten erleichtert.

"Kinaxis wird im Life-Science-Sektor aufgrund seines Verständnisses für die besonderen Komplexitäten der Lieferketten, die diese spezifische Branche auszeichnen, sehr geschätzt", so Norbert Schoellhorn, Vice President of Global Manufacturing and Supply Chain bei Sobi. "Wir sind überzeugt davon, dass Kinaxis uns dabei unterstützen wird, uns besser mit unseren Partnern zu vernetzen, schneller auf Veränderungen zu reagieren und Patienten, die keine Zeit haben zu warten, lebensverändernde Behandlungen zukommen zu lassen."

"Die Arbeit von Sobi verändert Leben, und wir sind stolz, das Unternehmen bei der Erfüllung dieser Mission zu unterstützen", so Fabienne Cetre, Executive Vice President EMEA bei Kinaxis "Sobi wird Maestro einsetzen, um eine Zusammenarbeit in Echtzeit zu ermöglichen und eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten, damit wichtige Therapien weltweit schneller bereitgestellt werden können."

Kinaxis ist ein führender Technologiepartner im Bereich der Lieferkette für Life-Science-Unternehmen weltweit, unter anderem Merck, Novartis, Bristol Myers Squibb, Cardinal Health, Boston Scientific und Servier. Die Implementierung von Maestro wird von Deloitte Nordics geleitet. Weitere Informationen über Kinaxis und seine Lösungen für das Lieferkettenmanagement erhalten Sie unter Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der modernen Lieferkettenkoordination, der komplexe globale Lieferketten stärkt und die Menschen unterstützt, die diese verwalten. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Lieferkettenkoordination, Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität entlang der gesamten Lieferkette bieten von einer mehrjährigen strategischen Planung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken setzen auf uns, um die Agilität und Vorhersehbarkeit zu gewährleisten, die sie benötigen, um mit der Volatilität und Disruption der heutigen Zeit zurechtzukommen. Für weitere Nachrichten und Informationen besuchen Sie bitte kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251002546779/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Erin Boyle Kinaxis

eboyle@kinaxis.com

+1 519-574-4065

Ansprechpartner für Investoren

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613