München (ots) -Die Türkei folgt Deutschland dank einer 94:68-Demontage für Griechenland ins Finale. "Das war eine Ode an den Basketball", schwärmt MagentaSport-Kommentator Michael Körner. "Das war einmal Basketball, so gut es geht", fügt MagentaSport-Experte Per Günther hinzu. Es ist das erste EM-Endspiel für die Türkei seit 24 Jahren. "Danke an alle, jeder hat alles auf dem Parkett gelassen, um den Sieg zu holen. Wir sind einen Monat vor dem Turnier zusammengekommen. Jeder hat so viel geopfert, um diese Trophäe zu holen", freut sich Ercan Osmani, der mit 28 Punkten bester Werfer des Abends. Nun fordert das Team von Ergin Ataman Deutschland (Sonntag ab 19 Uhr live). "Es wird ein 50:50-Spiel", erwartet Osmani.Bei den Deutschen herrscht: unaufgeregte Gelassenheit! Nach dem erfolgreichen Halbfinale gegen Finnland hebt Kapitän Dennis Schröder die gute Stimmung innerhalb des Teams hervor. "Die Teamchemie ist auf einem All-Time-High. Das Trainer-Team ist auf derselben Wellenlänge." Das beweist auch die EM-Rückkehr des frisch operierten Johannes Voigtmann. "Würden nicht viele machen. Das spricht für ihn, dass er sich die Zeit nimmt, um hierher nach Riga zu fliegen. Er ist mit am Start und das bedeutet uns viel als Team. Er gibt uns Kraft, um am Sonntag Gold zu holen", betont Schröder."Starke Mannschaft, sehr gut gespielt. So ein Spiel kann man sich erlauben, wenn man sich in einen Rausch spielt, heißt aber für Sonntag wenig ", sagt Trainer Alan Ibrahimagic im Hinblick auf das Finale mit der Türkei. Auch, was die Herangehensweise angeht, gibt er ein paar Einblick am Sonntag. "Sie sind deutlich größer als die anderen Mannschaften, spielen meistens mit 2 großen Spielern, da müssen wir umstellen. Aber wir gucken trotzdem hauptsächlich auf uns und werden bereit sein."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum EM-Halbfinale Türkei gegen Griechenland und deutsche Reaktionen zur Final-Paarung - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Das Finale Deutschland gegen Türkei läuft am Sonntag mit 60 Minuten Vorberichten bereits ab 19 Uhr live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport. Das Spiel um Platz 3, Griechenland gegen Finnland, startet ab 15.45 Uhr live.Halbfinale: Türkei - Griechenland 94:68Die Türkei folgt Deutschland ins EM-Finale. Mit einer Machtdemonstration gegen Griechenland . Erstmals seit 2001 feiern die Türken die Teilnahme an einem EM-Finale. Damals unterlag man bei der Heim-EM Jugoslawien.Starke Stimmung vor dem 2. Halbfinale. Vor der Halle tanzen die türkischen Fans. Im Kabinengang machen sich beide Teams heiß auf das Spiel. Per Günther über den Türkei-Trainer Ergin Ataman: "Er ist ein Schlitzohr. Er ist mit allen Wassern gewaschen. Ein Stück weit ein Manipulateur, er ist aber auch jemand, der Basketball oft sehr einfach hält. Eine Gemeinsamkeit der beiden und das hat Ataman ganz extrem: der Umgang mit seinen Stars. Er ist nicht jemand, der alle Leute machen lässt, was sie wollen. Er hat kein Problem seine besten Spieler ganz klar anzusprechen, auch mal eine Medienschelte zu geben und zu gucken, wie sie reagieren. In der Saison ist es für ihn einfacher. Selbst wenn mal ein Monat schwieriger ist, weiß er, da komme ich wieder raus. Jetzt hat er es geschafft die Nationalmannschaft genauso zu kitzeln. Alle performen." Emotionale Jubelbilder der Türkei. Besonders Ercan Osmani wird im Kreis abgefeiert für seine starke Leistung (28 Punkte). Per Günther über den Auftritt der Türkei: "Das war einmal Basketball, so gut es geht. Dann siehst du plötzlich 5,6,7 Spieler, die an ihrem persönlichen Limit spielen und genauso als Einheit funktionieren. Welche Mannschaft kann sich von einem emotionalen Super-Hoch auch wieder lösen und dann weitermachen? Tränen bei vielen Spielern nach einem Halbfinale, das ist schon intensiv. Jetzt hast du einen ganzen Tag darüber nachzudenken, dass es noch größer werden könnte. Wir haben die deutschen Gesichter gesehen. Da war es bierernst nach dem Spiel. Kaum High-Fives, weiter geht es. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn es am Sonntag um das ganz große Ding geht." Türkei hat sich auf die EM eingeschworen - einen Monat vor dem StartErcan Osmani, 28 Punkte für die Türkei: "Es ist über 20 Jahre her, dass wir wieder in einem Finale sind. Wir sind überglücklich. Danke an alle, jeder hat alles auf dem Parkett gelassen, um den Sieg zu holen. Wir sind einen Monat vor dem Turnier zusammengekommen. Jeder hat so viel geopfert, um diese Trophäe zu holen."Über das Finale gegen Deutschland: "Es wird ein 50:50-Spiel. Jetzt erstmal einen Tag ausruhen und das sehen wir, was geht." Das große EM-Finale am Sonntag ab 19 Uhr mit dem DBB-TeamDennis Schröder, DBB-Kapitän: "Bis jetzt haben wir einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wir haben bisher noch nicht ein Spiel verloren, die Teamchemie ist auf einem All-Time-High. Das Trainer-Team ist auf derselben Wellenlänge, aber wir haben noch ein Spiel. Wir haben viel getan, damit wir hier stehen dürfen und jetzt haben wir noch 40 Minuten an Basketball, wo wir alles geben wollen. Uns ist egal gegen wen wir spielen. Wir müssen jeden schlagen, um Europameister zu werden. Wir müssen uns auf uns fokussieren und wenn wir das tun, haben wir gute Chancen eine Gold-Medaille mit nach Hause zu nehmen."Über Johannes Voigtmanns Rückkehr: "Würden nicht viele machen. Das spricht für ihn, dass er sich die Zeit nimmt, um hierher nach Riga zu fliegen. Deswegen ist er auch Co-Kapitän. Er ist wichtig für uns. Er ist mit am Start und das bedeutet uns viel als Team. Er gibt uns Kraft, um am Sonntag Gold zu holen." Alan Ibrahimagic, Assistant Coach DBB-Team zum Finalgegner Türkei: "Starke Mannschaft, sehr gut gespielt. Stark gestartet, aber ich fand auch, dass Griechenland wackelig gestartet ist und nie wirklich Zugriff bekommen hat. So ein Spiel kann man sich erlauben, wenn man sich in einen Rausch spielt, heißt aber für Sonntag wenig. Wir wissen, dass es eine starke Mannschaft ist. Ein guter Gegner, wir wissen, dass wir sehr viel arbeiten müssen, sehr viel physisch dagegenhalten müssen. Aber wir wissen auch um unsere Qualitäten."Fokus in der Vorbereitung: "Allgemein Defensive. Sind deutlich größer als die anderen Mannschaften, spielen meistens mit 2 großen Spielern, da müssen wir umstellen. Aber wir gucken trotzdem hauptsächlich auf uns und werden bereit sein." Die EuroBasket 2025 live bei MagentaSport und MagentaTVSonntag, 14.09.2025Spiel um Platz 3Ab 15.45 Uhr: Griechenland - FinnlandModeration: Jan Lüdeke, Experte: Per Günther, Kommentar: Michael Körner, Co-Kommentar: Steffen Hamann, Field Reporterin: Stefanie BlochwitzFINALE ab 19.00 Uhr live: Deutschland - TürkeiModeration: Jan Lüdeke, Experte: Per Günther, Experte (aus den USA): Moritz Wagner, Kommentar: Sebastian Ulrich, Co-Kommentar: Steffen Hamann, Field Reporterin: Stefanie Blochwitz