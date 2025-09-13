Aurubis-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 3,06 Prozent der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende auf Xetra notiert die Aktie bei 99,50 Euro auf Tageshoch. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 2 x kaufen, 3 x halten und 1 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 58,00 Euro und 115,00 Euro. Zwei von sechs Analysten sehen einen Kursgewinn, das höchste Kursziel weist eine Gewinnerwartung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS