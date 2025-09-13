Köln (ots) -
"Ich bin hier jeden Abend der Woche am Start. Jeden verdammten Tag. Supergeil, oder?", so RTL-Chef Stefan Raab himself im RTL-Trailer.
Alle Trailer zur neuen Stefan Raab Show finden Sie hier (https://plus.rtl.de/video-tv/shows/die-stefan-raab-show-1041646).
Los geht es mit der 15-minütigen Live-Sendung am Montag um 20:15 Uhr. Auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist die volle Raab-Power garantiert.
Weitere Einblicke gibt es zeitnah auf den Social Media Kanälen @therealstefanraab und @diestefanraabshow.rtl.
Produziert wird "Die Stefan Raab Show" von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.
