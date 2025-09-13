© Foto: CFOTO - CFOTOGold glänzt, Silber strahlt. Im August 2025 zählten ETFs auf Edelmetalle und seltene Rohstoffe zu den großen Gewinnern. Welche ETFs zweistellige Renditen erzielten, lesen Sie hier. Die Morningstar-ETF-Gewinner. Der August 2025 brachte ETF-Anlegern, die auf Edelmetalle und Rohstoffe gesetzt hatten, satte Gewinne. An der Spitze lag laut Morningstar der USSolactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF mit einem Monatsplus von 24,05 Prozent. Damit schlug der Fonds den ohnehin starken Branchendurchschnitt von 15,18 Prozent deutlich. Ebenfalls gefragt war der VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, der um 23,38 Prozent kletterte. Er profitiert von der steigenden Nachfrage nach …Den vollständigen Artikel lesen ...
